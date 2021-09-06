В Баку назвали отчет Комиссии США по международной религиозной свободе предвзятым

6 сентября, 16:00

Госкомитет по работе с религиозными организациями распространил заявление относительно связанной с Азербайджаном части доклада Комиссии США по международной религиозной свободе.

Отчет «Разрушение кладбищ» Комиссии США по международной религиозной свободе от первого сентября 2021 года является предвзятым и необъективным, отметили в Госкомитете.

Там напомнили, что недавно Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) распространила доклад под названием «Разрушение могил» (Destruction of Cemetries), в котором, как и в большинстве случаев, содержались ложные утверждения, не отражающие реальной ситуации, ссылающиеся на распространяемую армянами ложную информацию, на фоне реального отношения к историко-религиозным, в том числе надгробным памятникам Азербайджана.

В целом за всю историю независимости Азербайджана не было зафиксировано ни одного разрушения могил или кладбищ, напомнили в структуре.

В госкомитете отметили, что недавно организация «Human Rights Watch» подтвердила факт разрушения могил и других мест, принадлежащих азербайджанцам, намеренный обстрел армянскими военными кладбища во время похорон на территории Тертерского района во время последней войны, гибели 4 человек и ранения 4 человек, но только эти данные были отмечены под заголовком «Азербайджан».

Все это и отсутствие в докладе подзаголовка «Армения», является показателем того, насколько проармянский и предвзятый характер имеет данный материал, пришли к выводу в госкомитете.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.