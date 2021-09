Вертолет-дрон совершил очередной успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity («Изобретательность»), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), совершил очередной успешный автономный полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения НАСА.

«Ingenuity совершил свой 13-й успешный полет на Марсе. Он летал со скоростью 3,3 метров в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию (маршрута марсохода) Perseverance», — говорится в сообщении.

Полет начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США.

Happy Flight the 13th!🚁

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq

— NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021