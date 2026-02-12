В селе Гяряня Бардинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.

На магистрали Евлах–Барда столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ-2106, сообщает «Репорт». В результате аварии Эльмаддин Оджагвердиев от полученных травм скончался на месте происшествия. Мусаев Васиф Исфендияр оглу и Ахмедов Эльчин Камиль оглу с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Бардинскую районную центральную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.