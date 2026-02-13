Принц Гарри пытается отговорить супругу Меган Маркл от выпуска мемуаров. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Меган хочет изложить собственную версию событий. Она считает, что многие эпизоды ее жизни, особенно в период пребывания в королевской семье, были неправильно поняты, искажены или представлены исключительно с точки зрения других людей.

Источник утверждает, что герцогиня рассчитывает не только прояснить ситуацию, но и заработать на книге, рассматривая ее как гарантию долгосрочной финансовой стабильности семьи.

Однако, как отмечает собеседник издания, принц Гарри не поддерживает эту идею. По его мнению, еще одна откровенная книга может свести на нет достигнутый прогресс и окончательно закрыть возможность примирения с королевской семьей.