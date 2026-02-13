Президента Польши Кароля Навроцкого обвинили в рекламе бренда одежды, который принадлежит его сестре.

Глава государства в последнее время все чаще появляется на официальных и спортивных мероприятиях в худи и футболках с символикой бренда Nowrocky. Из открытых источников известно, что бренд был зарегистрирован частной компанией в конце 2025 года, а логотип и фирма принадлежат сестре президента, Нине Навроцкой.

Известный польский адвокат и депутат сейма Роман Гертых назвал открытую рекламу Навроцкого фирмы сестры скандалом.

«Мы имеем скандал, связанный с тем, что пан Навроцкий рекламирует свою фирму или фирму своей сестры, используя наших спортсменов на Олимпийских играх, где запрещена любая реклама. Он ходит в шапке и демонстрирует товарный знак. Это такой скандал…», — сказал он журналистам.

В канцелярии президента отметили, что Навроцкий не имеет с фирмой сестры никаких коммерческих или рекламных договоренностей.

После критики бренд удалил из социальных сетей некоторые публикации, на которых изображен президент на официальных мероприятиях.