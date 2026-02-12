В официальной газете «Казахстанская правда» опубликован окончательный вариант проекта новой конституции Казахстана.

Согласно документу, в республике будет закреплен официальный статус русского языка для использования в государственных органах. Срок полномочий президента останется прежним — семь лет.

В случае одобрения проекта на референдуме действующий парламент прекратит свои полномочия с 1 июля. Уточняется, что парламентские выборы могут быть объявлены в том же месяце и состояться до конца августа.

Если новая конституция будет принята, она вступит в силу 1 июля 2026 года.