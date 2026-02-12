В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов, сообщает «Страна» со ссылкой на парламентария, члена партии «Голос» Ярослава Железняка.

По данным парламентариев, десятки народных избранников почувствовали себя плохо, отмечая высокую температуру, рвоту и диарею.

Возможной причиной называют употребление пищи в столовой парламента, однако часть заболевших не пользовалась её услугами.

Один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» подтвердил изданию, что в парламенте Украины произошло массовое отправление. По словам депутата, только в его фракции «отравились десятки людей» и среди симптомов у них — температура под 40 градусов, а также понос и рвота. Как обстоят дела в других фракциях, парламентарий не знает.