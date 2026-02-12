Генерал Амаду Ибро призвал население Нигера готовиться к возможному военному противостоянию с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать страну, сообщает журнал Jeune Afrique.

«Знайте, мы собираемся воевать с Францией. Раньше мы не воевали, но теперь собираемся…», — заявил генерал.

Указ о всеобщей мобилизации в Нигере был принят на заседании совета министров страны под руководством Чиани в конце декабря прошлого года, информирует проправительственный портал Lesahel. По словам генерала Ибро, мобилизация была объявлена для того, чтобы противостоять Франции.

Пресс-секретарь генерального штаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне отметил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Заявления Ибро он назвал «информационной войной» Нигера.