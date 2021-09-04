Ученые определили самую болезненную породу собак

4 сентября, 09:30

Ученые Уппсальского университета Швеции определили самую болезненную породу собак. Об этом сообщает New Scientist.

В ходе селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Исследователи секвенировали 20 животных восьми самых популярных пород, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.

Выяснилось, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак. Они имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов. По данным ученых, генетические варианты у них связаны с сердечной недостаточностью.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.