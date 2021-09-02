Подробности гибели женщины с ребенком в Баку

Житель поселка Бадамдар Сабаильского района Баку Рахман Ильгар оглу Нифталиев в ходе семейного конфликта жестоко избил жену Айтен Ильхам гызы Нифталиеву. Об этом сообщила в «Инстаграме» председатель Союза детей Азербайджана, известная правозащитница Кямаля Агазаде.

По ее словам, женщина, спасаясь от побоев, взяла полуторагодовалую дочку, и выпрыгнула из окна их четырехэтажной виллы.

«Ребенок погиб на месте, Айтен получила множественные переломы костей и скончалась от внутреннего кровотечения в больнице. Сейчас ее тело в морге, родные собрались там.

Сколько это будет продолжаться? Сколько общество будет молчаливо взирать на подобную жестокость по отношению к женщинам и детям? Надо говорить о таких случаях, чтобы другие женщины и дети не повторили горькую судьбу Айтен и Тахиры! Пора прекратить волну насилия в отношении женщин и детей», — написала Агазаде.

Мать Айтен Нифталиевой Мехрибан Сулейманова и ее брат Джейхун Сулейманов сообщили агентству АПА, что трагедия произошла 30 августа, между A.Нифталиевой и ее мужем Рахманом Нифталиевым произошла ссора. По словам близких, во время ссоры Р.Нифталиев избил жену.

«Наряду с этим, свекор Ильгар Нифталиев и свекровь Тарана Нифталиева пытали нашу дочь. Рахман вывел на балкон 4-го этажа нашу дочь с годовалым ребенком на руках и избил ее. В это время ребенок выпал с рук матери. В то время как мать бросилась вслед за ребенком, Рахман и ее свекор ничего не сделали, чтобы предотвратить это. В результате она упала с 4-го этажа», — рассказали они.

По словам родственников, причиной всего этого стало то, что А.Нифталиева хотела уйти из дома, забрав свои вещи.

Айтен Нифталиева была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу имени академика Миргасымова. Придя в сознание А. Нифталиева сообщила правоохранителям, что ее муж Рахман выбил ребенка из ее рук и бросил на землю, а ее избили Рахман и его тесть Ильгар. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром А.Нифталиева скончалась.

Между тем, как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, были выполнены другие необходимые процессуальные действия.