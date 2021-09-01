В прояснении судеб пропавших без вести во время Карабахской войны поможет Москва

В Кяльбаджаре, Башлыбеле и других местах уже обнаруживаются массовые неизвестные могилы. Об этом сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев.

По его словам, по вопросу прояснения судеб пропавших без вести во время Карабахской войны, ведомство сотрудничает с различными странами.

«В том числе у нас есть сотрудничество с Турцией и Россией. В связи с этим мы пришли к соглашению и с Генеральной прокуратурой России. Согласно договоренности, они также окажут нам помощь для прояснения судеб тех, кто пропал без вести во время Карабахской войны», – заявил генпрокурор.