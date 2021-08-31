Ученые назвали основную причину смерти пациентов с COVID-19

31 августа, 13:27

Американские ученые пришли к выводу о том, что основная причина тяжелых случаев COVID-19, приводящих к смерти, — высокая концентрация коронавируса в легких. При этом результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Microbiology, опровергают существующее мнение о том, что решающую роль в повышении риска смерти играют сопутствующие бактериальные инфекции легких или чрезмерная реакция иммунной системы организма.
«Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие», — приводятся в пресс-релизе Медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета слова ведущего автора исследования Имрана Сулаймана (Imran Sulaiman), доктора медицинских наук, адъюнкт-профессора кафедры медицины. Об этом пишет «Риа Новости».

Авторы собрали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19 в клиниках Нью-Йоркского университета Langone Health на Манхэттене и Лонг-Айленде, и которым была сделана процедура бронхоскопии для очистки легких, и определили состав присутствующих в тканях микробов — бактерий и грибков, количество вируса SARS-CoV-2, а также тип иммунных клеток. Это наиболее подробное на сегодняшний день исследование среды нижних дыхательных путей у пациентов с коронавирусом.

Авторы установили, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в десять раз больше вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем выздоровевшие тяжелые пациенты. При этом исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция, хотя, по словам ученых, это может быть связано с тем, что практически все тяжелобольные получали курс антибиотиков.

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Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси

31 августа, 13:10

Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран.