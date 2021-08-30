270-летие Шуши будет торжественно отмечено в следующем году

В следующем году в Азербайджане будет торжественно отмечено 270-летие Шуши. Об этом сообщил президент Ильхам Алиев.
В следующем году в Азербайджане будет торжественно отмечено 270-летие Шуши. Об этом сообщил президент Ильхам Алиев.
«На освобожденных от оккупации территориях найдены массовые захоронения, относящиеся к Первой карабахской войне».
Об этом сообщил глава рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов.
По его словам, планируется проведение работ по эксгумации обнаруженных захоронений при участии представителей международных организаций и идентификации останков.