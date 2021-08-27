Покупка ковид-паспортов в Азербайджане: как бороться?

27 августа, 13:49

Сводки о росте заболевания коронавирусом по-прежнему неутешительны: ежедневно выявляются тысячи заболевших, десятки умерших. Страну накрыла третья волна, и это очевидно. Не за горами гриппозно-ангинный сезон, и врачи уверены, что на этом фоне количество заболевших коронавирусом тоже резко поползет вверх.

Помимо сводок о заболевших мы также читаем и о количестве привитых граждан – как первой, так и второй дозой вакцины. Увеличение роста привитых вселяет надежду, ведь если привьется более 60% населения страны, пандемия отступит, и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Но на самом деле, не все так радужно, как кажется.

Практически ежедневно появляются новости о задержанных за продажу поддельных ковид-сертификатов. Возникает вопрос: неужели «страшилки» о печальных последствиях вакцинирования, вбрасываемые кем-то (и зачем-то) в средства массовой информации, настолько сильно влияют на воображение людей, что они предпочитают поощрять коррупцию, нежели спастись от страшной болезни самым правильным путем – вакцинацией?

Причем, тысячи положительных примеров перед глазами: граждане ставят прививку, продолжают нормально жить и чувствуют себя защищенными от коронавируса. Но, тем не менее, если погулять по просторам Интернета, особенно в соцсетях и на форумах, то можно прочесть массу негативных отзывов, скорее всего, распространяемых т.н. «антиковидниками» и «антипрививочниками». Чего там только нет: и страх перед «чипированием Билла Гейтса», и ужас перед тромбозом (бесплодием, порезом лица, инфарктом) и т.д.

Конечно же, каждый имеет право на мнение, и, возможно, реально имеют место быть вышеперечисленные случаи, мы не спорим. Но и тут палка о двух концах: человек, идущий на вакцинацию, не обследуется (кроме того, есть те, кто вообще не идет к врачу долгие годы), а ведь если учесть аховую экологию и масштабные стрессы, практически у каждого гражданина страны есть проблемы со здоровьем. Кроме того, существует индивидуальная непереносимость организма относительно того или иного лекарственного компонента или самой вакцины.

Понятно, что ходить по врачам – удовольствие сомнительное, да и не из дешевых: кому хочется идти на обследование, да еще во время эпидемии? Многие отказываются от обследования из риска подцепить внутрибольничную инфекцию, многие говорят открыто: у нас в стране можно купить любую справку. Нужна справка о состоянии здоровья для предоставления в «ГАИ», для приема на работу, для выезда из страны? Все продается, были бы деньги! И потому к врачу человек попадает только в самые критические моменты жизни. В результате такого халатного отношения к собственному здоровью масса граждан страны попросту не знает, что у них имеются такие серьезные заболевания, как диабет, гипертония, онкология.

Далее в комментариях пользователи соцсетей апеллируют следующей «отмазкой»: да какие у нас врачи? Понапишут ерунды, лишь бы деньги выкачать из карманов.

Вот тут мы частично согласны, но все же давайте не будем забывать, что страна в тисках эпидемии, и потому нужно соблюдать правила – хочется нам того или нет. Элементарные анализы на выявление сахара в крови, кардиограмму и рентген еще никто не отменял, и в поликлиниках по месту жительства каждого гражданина эти процедуры проводятся совершенно бесплатно (если же не бесплатно, достаточно просто позвонить в «102»).

В последнее время, а именно перед началом учебного года, назрела еще одна проблема: покупка фальшивых сертификатов о прохождении двухфазовой прививки, иными словами – ковид-паспортов.

Генпрокуратура и МВД призывают граждан сообщать о случаях выдачи поддельных документов, связанных с вакцинацией против COVID-19 и результатах теста, в call-центр надзорного ведомства 961 и МВД 102, горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре 161, а также на страницы Генпрокуратуры и МВД в соцсетях. В случае задержания распространителей подобных «документов» против них возбуждается уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог). Но никто не спешит сообщать, как «люди в белых халатах» навязывают гражданам подобную «услугу», а сами граждане ищут возможность поскорее получить желаемый документ на руки, обходя стороной сам процесс вакцинирования. Вполне вероятно, что вы зададите вопрос: неужели страх перед риском смерти или инвалидности после получения вакцины настолько силен, что люди вынуждены нарушать закон и поощрять коррупцию в медицине? Но соль на самом деле не в этом, точнее, не только в этом.

Да, конечно, человек не должен поощрять коррупцию, тем более, идти против госпрограммы по всеобщей вакцинации. Но теперь давайте апеллировать отнюдь не радостными фактами: госучреждения не принимают документ о состоянии антител у переболевших коронавирусом. Нужна именно справка о том, что был пройден 2-этапный процесс обязательной вакцинации, то есть ковид-паспорт. Но откуда ему взяться, если, к примеру, человек переболел коронавирусом совсем недавно, колоться ему нельзя, и единственный документ, который он может предъявить — справка о наличии антител, но он не работает. Отметим, что определение антител – процедура не из дешевых (от 35 манатов за тест). Остается открытым вопрос: для чего она нужна, если справка о полученных антителах не работает?

Кроме того, существует еще одна путаница, концы которой никак невозможно нащупать. Вакцинация перенесенного коронавируса также имеет свои сроки, а именно ставить прививку можно не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной болезни. Сегодня врачи озвучивают уже другие сроки: через три месяца. Критерий для такой ускоренной прививки – небольшое количество антител после перенесенного заболевания. Если же антитела высокие, то следует подождать полный срок. Но это с медицинской точки зрения, а бюрократам этого не объяснишь: они все действуют по одному единственному шаблону.

А ведь в идеале все должно быть по-другому: каждый документ, выданный официально, должен работать. Но не работает.

Кроме того, есть еще вопросы: в стране немало людей, перенесших коронавирус в бессимптомной форме, многие из них даже не в курсе – болели ли вообще. Эти люди тоже идут прививаться, совершенно не зная – можно им это делать или же нет. Опять же, проблема упирается в высокие цены теста на антитела, не каждый способен выложить 35 манатов. А если, предположим, болела целая семья из 4-5 человек, но коронавирус они перенесли просто как форму легкого гриппа, не вызывали Скорую, не делали тест, потому что температуры ни у кого не было, да и кашля в том числе? Понятно, что коронавирус имеет свои симптомы, но не у всех они проявляются одинаково – этот факт уже доказан многократно 2-годичным периодом пандемии в нашей стране. И что делать им? Прививаться или выкладывать деньги за тест на антитела? Конечно же, эти люди предпочтут привиться, так как прививка бесплатная.

В идеале было бы правильно тесты на выявление антител тоже сделать бесплатными, ведь тогда все было бы гораздо проще: прошел тест – укололся вакциной. Но почему-то эта важная процедура правительством не учлась. И именно поэтому в стране создается путаница с вакцинацией.  А, тем не менее, это очень важный момент, так как иногда организм переболевших коронавирусом в слабой форме, вообще не вырабатывает антител, такой пациент являться носителем вируса. Если у пациента нет антител, это говорит о том, что нужно соблюдать меры предосторожности для предотвращения инфицирования.

Конечно же, мы не имеем права учить Прокуратуру и прочие органы, борющиеся с людьми, выдающими поддельные сертификаты, но, тем не менее, сотрудникам вышеуказанных учреждений следует не просто ловить тех, кто распространяет такие «документы», но и задуматься над вопросом: почему граждане стремятся эти документы приобрести.

Ранее «Минвал» уже публиковал ряд заметок о том, как педагогам бакинских школ руководство угрожало увольнением за отказ от вакцинации со ссылкой на «заявление» министра образования, но в Министерстве образования этот факт опровергли. Министр ничего такого не говорил, а просто отметил, что все педагоги должны понимать: они работают с наиболее уязвимой частью общества, и потому решение о вакцинации должно быть добровольным.

Тем не менее, в учебных заведениях страны по-прежнему какие-то «свои» внутренние правила, как, к примеру, обязательное наличие ковид-паспортов у родителей. Мы, сотрудники СМИ, знаем, что звонки в Министерство мало что в таких случаях дают, максимум официальный комментарий о том, что на самом деле такого распоряжения не было, и факт требования ковид-паспортов у родителей – не более чем самодеятельность дирекции той или иной школы. Во всяком случае, следует дождаться начала учебного года и посмотреть, насколько эта самодеятельность будет иметь губительные последствия в ходе борьбы с пандемией. А именно, случаи приобретения липовых «ковид-паспортов» в разы увеличатся. И снова начнется виток путаницы, снова непривитых граждан будет больше, так как у них на руках уже будет «индульгенция». А если она есть, то зачем прививаться? Важен не человек, а документ – и эта ужасная бюрократическая фраза – увы – по-прежнему актуальна.

Яна Мадатова  

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.