Покупка ковид-паспортов в Азербайджане: как бороться?

Сводки о росте заболевания коронавирусом по-прежнему неутешительны: ежедневно выявляются тысячи заболевших, десятки умерших. Страну накрыла третья волна, и это очевидно. Не за горами гриппозно-ангинный сезон, и врачи уверены, что на этом фоне количество заболевших коронавирусом тоже резко поползет вверх.

Помимо сводок о заболевших мы также читаем и о количестве привитых граждан – как первой, так и второй дозой вакцины. Увеличение роста привитых вселяет надежду, ведь если привьется более 60% населения страны, пандемия отступит, и мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Но на самом деле, не все так радужно, как кажется.

Практически ежедневно появляются новости о задержанных за продажу поддельных ковид-сертификатов. Возникает вопрос: неужели «страшилки» о печальных последствиях вакцинирования, вбрасываемые кем-то (и зачем-то) в средства массовой информации, настолько сильно влияют на воображение людей, что они предпочитают поощрять коррупцию, нежели спастись от страшной болезни самым правильным путем – вакцинацией?

Причем, тысячи положительных примеров перед глазами: граждане ставят прививку, продолжают нормально жить и чувствуют себя защищенными от коронавируса. Но, тем не менее, если погулять по просторам Интернета, особенно в соцсетях и на форумах, то можно прочесть массу негативных отзывов, скорее всего, распространяемых т.н. «антиковидниками» и «антипрививочниками». Чего там только нет: и страх перед «чипированием Билла Гейтса», и ужас перед тромбозом (бесплодием, порезом лица, инфарктом) и т.д.

Конечно же, каждый имеет право на мнение, и, возможно, реально имеют место быть вышеперечисленные случаи, мы не спорим. Но и тут палка о двух концах: человек, идущий на вакцинацию, не обследуется (кроме того, есть те, кто вообще не идет к врачу долгие годы), а ведь если учесть аховую экологию и масштабные стрессы, практически у каждого гражданина страны есть проблемы со здоровьем. Кроме того, существует индивидуальная непереносимость организма относительно того или иного лекарственного компонента или самой вакцины.

Понятно, что ходить по врачам – удовольствие сомнительное, да и не из дешевых: кому хочется идти на обследование, да еще во время эпидемии? Многие отказываются от обследования из риска подцепить внутрибольничную инфекцию, многие говорят открыто: у нас в стране можно купить любую справку. Нужна справка о состоянии здоровья для предоставления в «ГАИ», для приема на работу, для выезда из страны? Все продается, были бы деньги! И потому к врачу человек попадает только в самые критические моменты жизни. В результате такого халатного отношения к собственному здоровью масса граждан страны попросту не знает, что у них имеются такие серьезные заболевания, как диабет, гипертония, онкология.

Далее в комментариях пользователи соцсетей апеллируют следующей «отмазкой»: да какие у нас врачи? Понапишут ерунды, лишь бы деньги выкачать из карманов.

Вот тут мы частично согласны, но все же давайте не будем забывать, что страна в тисках эпидемии, и потому нужно соблюдать правила – хочется нам того или нет. Элементарные анализы на выявление сахара в крови, кардиограмму и рентген еще никто не отменял, и в поликлиниках по месту жительства каждого гражданина эти процедуры проводятся совершенно бесплатно (если же не бесплатно, достаточно просто позвонить в «102»).

В последнее время, а именно перед началом учебного года, назрела еще одна проблема: покупка фальшивых сертификатов о прохождении двухфазовой прививки, иными словами – ковид-паспортов.

Генпрокуратура и МВД призывают граждан сообщать о случаях выдачи поддельных документов, связанных с вакцинацией против COVID-19 и результатах теста, в call-центр надзорного ведомства 961 и МВД 102, горячую линию Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре 161, а также на страницы Генпрокуратуры и МВД в соцсетях. В случае задержания распространителей подобных «документов» против них возбуждается уголовное дело по статье УК 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог). Но никто не спешит сообщать, как «люди в белых халатах» навязывают гражданам подобную «услугу», а сами граждане ищут возможность поскорее получить желаемый документ на руки, обходя стороной сам процесс вакцинирования. Вполне вероятно, что вы зададите вопрос: неужели страх перед риском смерти или инвалидности после получения вакцины настолько силен, что люди вынуждены нарушать закон и поощрять коррупцию в медицине? Но соль на самом деле не в этом, точнее, не только в этом.

Да, конечно, человек не должен поощрять коррупцию, тем более, идти против госпрограммы по всеобщей вакцинации. Но теперь давайте апеллировать отнюдь не радостными фактами: госучреждения не принимают документ о состоянии антител у переболевших коронавирусом. Нужна именно справка о том, что был пройден 2-этапный процесс обязательной вакцинации, то есть ковид-паспорт. Но откуда ему взяться, если, к примеру, человек переболел коронавирусом совсем недавно, колоться ему нельзя, и единственный документ, который он может предъявить — справка о наличии антител, но он не работает. Отметим, что определение антител – процедура не из дешевых (от 35 манатов за тест). Остается открытым вопрос: для чего она нужна, если справка о полученных антителах не работает?

Кроме того, существует еще одна путаница, концы которой никак невозможно нащупать. Вакцинация перенесенного коронавируса также имеет свои сроки, а именно ставить прививку можно не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной болезни. Сегодня врачи озвучивают уже другие сроки: через три месяца. Критерий для такой ускоренной прививки – небольшое количество антител после перенесенного заболевания. Если же антитела высокие, то следует подождать полный срок. Но это с медицинской точки зрения, а бюрократам этого не объяснишь: они все действуют по одному единственному шаблону.

А ведь в идеале все должно быть по-другому: каждый документ, выданный официально, должен работать. Но не работает.

Кроме того, есть еще вопросы: в стране немало людей, перенесших коронавирус в бессимптомной форме, многие из них даже не в курсе – болели ли вообще. Эти люди тоже идут прививаться, совершенно не зная – можно им это делать или же нет. Опять же, проблема упирается в высокие цены теста на антитела, не каждый способен выложить 35 манатов. А если, предположим, болела целая семья из 4-5 человек, но коронавирус они перенесли просто как форму легкого гриппа, не вызывали Скорую, не делали тест, потому что температуры ни у кого не было, да и кашля в том числе? Понятно, что коронавирус имеет свои симптомы, но не у всех они проявляются одинаково – этот факт уже доказан многократно 2-годичным периодом пандемии в нашей стране. И что делать им? Прививаться или выкладывать деньги за тест на антитела? Конечно же, эти люди предпочтут привиться, так как прививка бесплатная.

В идеале было бы правильно тесты на выявление антител тоже сделать бесплатными, ведь тогда все было бы гораздо проще: прошел тест – укололся вакциной. Но почему-то эта важная процедура правительством не учлась. И именно поэтому в стране создается путаница с вакцинацией. А, тем не менее, это очень важный момент, так как иногда организм переболевших коронавирусом в слабой форме, вообще не вырабатывает антител, такой пациент являться носителем вируса. Если у пациента нет антител, это говорит о том, что нужно соблюдать меры предосторожности для предотвращения инфицирования.

Конечно же, мы не имеем права учить Прокуратуру и прочие органы, борющиеся с людьми, выдающими поддельные сертификаты, но, тем не менее, сотрудникам вышеуказанных учреждений следует не просто ловить тех, кто распространяет такие «документы», но и задуматься над вопросом: почему граждане стремятся эти документы приобрести.

Ранее «Минвал» уже публиковал ряд заметок о том, как педагогам бакинских школ руководство угрожало увольнением за отказ от вакцинации со ссылкой на «заявление» министра образования, но в Министерстве образования этот факт опровергли. Министр ничего такого не говорил, а просто отметил, что все педагоги должны понимать: они работают с наиболее уязвимой частью общества, и потому решение о вакцинации должно быть добровольным.

Тем не менее, в учебных заведениях страны по-прежнему какие-то «свои» внутренние правила, как, к примеру, обязательное наличие ковид-паспортов у родителей. Мы, сотрудники СМИ, знаем, что звонки в Министерство мало что в таких случаях дают, максимум официальный комментарий о том, что на самом деле такого распоряжения не было, и факт требования ковид-паспортов у родителей – не более чем самодеятельность дирекции той или иной школы. Во всяком случае, следует дождаться начала учебного года и посмотреть, насколько эта самодеятельность будет иметь губительные последствия в ходе борьбы с пандемией. А именно, случаи приобретения липовых «ковид-паспортов» в разы увеличатся. И снова начнется виток путаницы, снова непривитых граждан будет больше, так как у них на руках уже будет «индульгенция». А если она есть, то зачем прививаться? Важен не человек, а документ – и эта ужасная бюрократическая фраза – увы – по-прежнему актуальна.

Яна Мадатова