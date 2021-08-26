Солонников: Военно-техническое сотрудничество с Россией к улучшению качества жизни в Армении не приведет

Усугубление ситуации военного конфликта на Южном Кавказе и развитие эскалации – вот чем только может сейчас «похвастаться» нынешнее руководство Армении. Поведение Армении все больше отдает абсурдом и антилогикой, если учесть ситуацию внутри самой Армении, где жить с каждым днем становиться все сложнее и сложнее. Куда так браво шагает Ереван и насколько этот курс все более напоминает процесс некого самоистязания армянского государства?

По мнению российского политолога, директора Института Современного государственного развития Дмитрия Солонникова, сохранение нынешнего положения, когда Армения продолжает находится в территориально-экономической блокаде в первую очередь невыгодно самому армянскому руководство. И в данной ситуации, если рассматривать ее с точки зрения выгоды для самой Армении, логики нет вообще.

«Если нет улучшений в экономических связях с Россий, Турцией и блокада страны продолжается, Армения вообще находится в каком-то странном положении: войну проиграли, территории потеряли, а взамен ничего не получили. Экономика не развивается и новых возможностей для экономического развития не получили, нормализации обстановки на границе также не происходит. То есть, Армения имеет практически те же самые показатели, что и до 44-дневной войны, но только еще хуже, потому что война-то проиграна. Вот и получается, что морально все плохо, и экономических перспектив никаких нет», — отметил российский политолог в беседе с Minval.az.

Поэтому, по мнению Солонникова, казалось бы, именно армянская сторона должна быть заинтересована в том, чтобы пользоваться открывающимися возможностями с целью улучшения экономических связей, таких как открытие транспортного коридора с Россией, что возможно только одновременно с запуском транспортного коридора между Азербайджаном и Нахчываном, разблокирование ситуации на границах, нормального договора о мире и добрососедстве с Азербайджаном, а перед этим — проведение полной демаркации и делимитации границ, может быть с приглашением международных специалистов, может быть с использованием специалистов двух стран.

Затягивание этого процесса под любыми предлогами, по мнению Солонникова, в первую очередь очень невыгодно самой Армении.

«Зачем это делается? Либо это попытка задобрить радикалов, чтобы затем перейти к нормальным взаимоотношениям, либо это поражение нынешнего армянского руководства, которое вместо того, чтобы проводить свою линию, скатывается в сторону позиции радикальных сил. И ничего хорошего армянскому обществу это, конечно же, не принесет. Ситуация сложная, никакого реванша в войне нет и быть не может, и здесь Армения точно не будет поддержана никем из мирового сообщества. Но и те выгоды, которые можно было получить от трехстороннего соглашения, Армения точно откладывает в некий дальний ящик. Но зачем откладывает? Непонятно. Внутриполитическая ситуация в Армении, видимо, настолько сложна, что пользоваться позитивными возможностями не получается», — делает вывод российский политолог.

Как отмечает Солонников, с российской стороны это может вызывать только обеспокоенность и сожаление, потому что Москва также заинтересована и в установлении мира на Южном Кавказе, и в развитии транспортной инфраструктуры, Россия была готова пользоваться открывшимися логистическими коридорами, принимать участие в их формировании, оформлении и развитии. Все перечисленное было той основой, что Россия вкладывала в достигнутые базовые соглашения.

«Поэтому, нынешняя ситуация может вызывать только тревогу, кроме того затягивание процесса делимитации и демаркации границ, обставленное новыми условиями также вызывает тревогу, провокации на границах вызывают сильную обеспокоенность. Бесконечное продолжение такой ситуации с все новыми и новыми провокациями совершенно бессмысленно. Не будет у Армении экономического развития, и дальше что?», — отметил политолог.

Понятно, что Армению никто из ОДКБ и ЕАЭС не выкинет, и сама она оттуда не уйдет, но сотрудничество в ЕАЭС было заметно ограниченным, и таким оно и останется. На одних самолетах большой и серьезной торговли не организовать, а других вариантов нет, отмечает российский эксперт.

С другой стороны, Армения остается военным партнером России, и никакой новости в этом нет. Безопасность для ОДКБ в данном регионе важна, и военное присутствие России здесь никуда не денется. Но в контексте каких-то экономических изменений и улучшений, как отмечает Солонников, для Армении данное военно-техническое сотрудничество с Россией ничего, по сути, не меняет, и жить никто в Армении от этого лучше не станет.

«К сожалению, от этого военно-технического сотрудничества с Арменией Россия выигрывает крайне мало: гораздо больше она выиграла бы от нормально развивающихся экономических отношений в большом регионе Южного Кавказа — с разблокированными транспортными коммуникациями. И это, как предполагалось, станет итогом подписанных соглашений в Москве. Но, вопреки ожиданиям, этого не происходит, так как Армения не идет по пути реализации трехсторонних соглашений в полном объеме. И это серьезная проблема для самой Армении, которую никто от этого не избавит, кроме нее самой, и на помощь не придет», — резюмировал Дмитрий Салонников.

В.Мансуров