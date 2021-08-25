Мальчик с обложки «Nevermind» спустя 30 лет подал в суд на Nirvana за распространение детской порнографии

Житель Лос-Анджелеса Спенсер Элден, которого в младенчестве сняли на знаменитой обложке альбома Nirvana «Nevermind», подал иск в суд на бывших участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на жалобу.

Иск подан в суд Центрального округа Калифорнии. Ответчиками по нему значатся басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, а также наследники Курта Кобейна, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA (были причастны к выходу альбома).

«Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию со Спенсером в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки», — говорится в иске.

30-летний американец потребовал от каждого по 150 тысяч долларов компенсации за распространение частных материалов сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет. По мнению Элдена, Nirvana и другие стороны продолжают получать от этого материальную выгоду. Родители американца не давали согласия на коммерческое использование фото, говорится в иске.

В иске Элден сообщает, что «его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся будучи несовершеннолетним, которая распространялась и продавалась по всему миру с его детских лет и по настоящее время».

«Nevermind» — второй и самый успешный альбом группы Nirvana, который вышел 24 сентября 1991 года.