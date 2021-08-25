Мальчик с обложки «Nevermind» спустя 30 лет подал в суд на Nirvana за распространение детской порнографии

25 августа, 14:57

Житель Лос-Анджелеса Спенсер Элден, которого в младенчестве сняли на знаменитой обложке альбома Nirvana «Nevermind», подал иск в суд на бывших участников группы, обвинив их в распространении детской порнографии. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на жалобу.

Иск подан в суд Центрального округа Калифорнии. Ответчиками по нему значатся басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, а также наследники Курта Кобейна, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер и звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA (были причастны к выходу альбома).

«Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию со Спенсером в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки», — говорится в иске.

30-летний американец потребовал от каждого по 150 тысяч долларов компенсации за распространение частных материалов сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет. По мнению Элдена, Nirvana и другие стороны продолжают получать от этого материальную выгоду. Родители американца не давали согласия на коммерческое использование фото, говорится в иске.

В иске Элден сообщает, что «его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся будучи несовершеннолетним, которая распространялась и продавалась по всему миру с его детских лет и по настоящее время».

«Nevermind» — второй и самый успешный альбом группы Nirvana, который вышел 24 сентября 1991 года.

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Пакистан и Таджикистан заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

25 августа, 15:43

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе принял главу МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, и обсудил с ним сложившуюся в Афганистане ситуацию.

Стороны также затронули вопрос подготовки предстоящего в сентябре текущего года официального визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Афганистан находится на стадии гуманитарной катастрофы, и сегодня афганская проблема превратилась в региональную и мировую проблему.

Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, особенно таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны.

«Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана, — подчёркивается в сообщении пресс-службы президента. — Таджикистан никогда не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств».

Пресс-служба таджикского лидера отмечает, что факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию исламского эмирата.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана также заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.