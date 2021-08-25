Горькое эхо войны: почему граждане Азербайджана продолжают подрываться на минах?

Война – путь даже победоносная, всегда оставляет горькое послевкусие, отравляя чувство радости у победителей. Период этой горечи длится годами, иногда десятилетиями, и искоренить его сложно: тут и психологические аспекты, и, естественно, социальные. Последний аспект – многогранен, и сегодня мы будем рассматривать одну из его граней, которой лучше бы не было, потому что она – самая страшная. Речь об установленных армянами минах, на которых практически ежедневно подрываются азербайджанцы. Кто-то гибнет, кто-то становится инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Прыгучая смерть

Согласно оценкам ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат 26 тысяч человек в 75 странах. Любая война, вооруженный конфликт или пограничный спор оставляют после себя тысячи опасных «подарков», которые и спустя десятилетия остаются смертельной угрозой. Сегодня в мире таятся миллионы необнаруженных взрывных устройств самой разной конфигурации, формы и боевых возможностей. Противопехотные мины считаются негуманным средством ведения войны, однако большинство государств продолжают активно ими пользоваться. Главный поражающий фактор этого оружия — страх солдата перед невидимой опасностью — останавливал наступление целых дивизий. Дешево, сердито и эффективно.

На освобожденных от оккупации армян территориях эта проблема остается актуальной. В СМИ с пугающим постоянством появляется информация о подорвавшихся на минах мирных гражданах. 4 июня около села Сусузлуг на севере Кельбаджарского района в результате взрыва противопехотной мины погибли оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и местный чиновник Ариф Алиев.

Отметим, что саперы Агентства Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) в ходе очистки от мин освобожденных территорий обезвреживают противопехотные мины самых различных модификаций, в том числе и армянского производства — «ПМН-Е. Подобные мины были обнаружены также во многих населенных пунктах Агдамского района.

Аналогичного типа мины саперы обнаружили в ходе операции по разминированию на участках вдоль железнодорожной линии. Так, в результате осмотра этих территорий было обнаружено 39 противопехотных мин, при этом на других участках обнаружены восемь противотанковых мин ТМ-62 Р2. Сколько еще опасности таит в себе освобожденная земля – неизвестно никому. Ясно одно: процесс разминирования может затянуться на долгие годы.

Отметим, что власти Азербайджана постоянно информируют граждан об опасности посещения освобожденных от армянской оккупации территорий в Карабахе с учетом высокого риска из-за мин – до полного завершения процесса разминирования, но, тем не менее, желающих проникнуть на освобожденные территории по-прежнему много, не смотря на смертельную опасность, таящуюся в земле. И желающие – отнюдь не представители правозащитных организаций, не дипломаты или госчиновники, посещающие освобожденные территории в рамках рабочего визита.

«Черные копатели», мародеры или тоскующие по родине?

Отечественные СМИ, в том числе и «Минвал», неоднократно сообщали о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории граждан. После задержания этих людей приглашают в отделение полиции, проводят профилактические беседы и предупреждают о том, что мины и взрывчатые вещества, таящиеся в земле, могут представлять опасность для их жизни и здоровья. Затем следует процедура административного взыскания, а после собранные материалы направляют в районный суд для рассмотрения.

Так кто же они, люди, согласные на рискованные игры со смертью? Почему – несмотря на многократные предупреждения, их столь неудержимо тянет на освобожденные от армянской оккупации территории? Жившие там до оккупации лица и их выросшие дети, которым не терпится увидеть свой родной очаг, или желающие навестить могилы родственников? Вполне вероятно, что так и есть. Но, возможно, среди желающих проникнуть на освобожденные земли Карабаха есть и «черные копатели», желающие найти оружие и боеприпасы для так называемого «левого сбыта». Не исключено, что среди тех, кто пытался проникнуть на эти территории, есть обычные мародеры, желающие заработать «легких» денег за счет продажи вывезенных оттуда окон, дверей, ворот и прочего стройматериала.

Сотрудник Minval.az поговорил с военэкспертом Шаиром Рамалдановым, отметившим в ходе блиц-интервью, что вряд ли все те, кто был задержан силовиками, планировали проникнуть на освобожденные территории только ради посещения родных очагов и могил своих родственников.

— Из всех перечисленных вами категорий есть и те, и другие, и третьи. Насколько мне известно, их задерживают на местах, где они что-то делают, или пытаются вывезти, скажем, так, не в благих целях. Хотя, возможно, что среди них есть люди, действительно желающие увидеть родной очаг. Однако, вопрос не сколько в цели проникновения освобожденных территорий, а в том, что их попытки проникновения — в том числе и по тайным (или «козьим») тропам -чреваты подрывом на минах, что зачастую заканчивается не просто ранениями самой различной формы, но и гибелью. Этот факт беспокоит не только государственные структуры, но и лично главу государства. В этом направлении ведется обширная просветительская работа, проводятся предупредительные мероприятия — и все для того, чтобы граждане не пытались проникнуть на освобожденные территории по «тайным тропам», не имея разрешения соответствующих структур. Если же гражданину выдается разрешение посетить эти территории, то с ним проводится определенный инструктаж, его информируют по каким дорогам можно идти или ехать, на что нужно обратить внимание, и так далее. Кроме того, гражданин, получивший разрешение, так же информируется и об опасных зонах, на которые заходить не следует. Но как видите, отказ в выдаче соответствующего документа желающих не все же не останавливает, и они подрываются на минах.

— Война закончилась почти 10 месяцев назад. Так почему «тайные тропы» не под контролем? Или же есть все же такие пути, которые невозможно проконтролировать?

— Контроль осуществляется, на освобожденных территориях множество блокпостов. С другой стороны, нет необходимости перекрывать эти пути. Тут больше полагаешься на разум и инстинкт самосохранения: достаточно проинформировать граждан о том, что нельзя временно посещать эти территории. Кроме того, невозможно на каждой тропе выставлять посты — они установлены на определенных направлениях в качестве контрольно-пропускного пункта. Те, кто пробирается по «козьим тропам», прекрасно знают, чем эта вылазка может для них закончиться, но, тем не менее, предпочитают играть с огнем. Понятно, что цели разные, в том числе и благие, к примеру, посещение развалин родного дома, посещение могил предков. Но независимо от цели человек должен понять, что подвергает себя смертельной опасности.

— На освобожденных территориях наши силовики очень часто находят брошенное армянами вооружение и боеприпасы – еще со времен первой Карабахской войны. Как вы считаете, сколько могут сохранять боеспособность эти находки, особенно с учетом того, что они хранятся в земле и не чистятся годами?

— Все зависит от того, как это оружие хранилось. Если оружие «законсервировано», то оно может долгое время находиться в рабочем состоянии. Мы знаем, что армяне во время оккупации широко рекламировали и использовали лагеря, куда привлекали различных террористов и наемников, под видом «партизанских» подразделений они создавали эти лагеря, проводили с ними занятия. И если бы не было контроля со стороны соответствующих силовых структур Азербайджана, сегодня картина могла быть гораздо более удручающей. За 10 месяцев, со времени завершения Отечественной войны соответствующие структуры провели масштабный комплекс необходимых работ, выявили опасные направления и зоны. И сегодня в стране достаточно стабильная и спокойная обстановка.

Бахтияр Сафаров