Бредихин: Пускай Минская группа обсуждает открытие Зангезурского коридора

Постоянное анонсирование работы Минской группы ОБСЕ больше напоминает пиар-компанию определенных сил, чем реальную работу над ошибками. А ведь именно этим отличилась работа переговорной группы за 30 лет. Очевидно, что частое упование армянской стороны на этот переговорный формат преследует всю ту же тактику – втянуть США и Францию в события в регионе, ослабить работу трехсторонней группы и попытаться продавать сепаратистские решения по статусу Карабаха. Вот и на днях озвучено заявление посла США в Армении Линн Трейси о активизации работы МГ ОБСЕ по поиску «новых решений». Интересно, что оно прозвучало в ходе ее визита в Сюникскую область Армении. Как отмечает Трейси, США намерено работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач. Но способен ли Минской формат вообще к поиску каких-то новых решений и позитивной отдаче, есть ли в его существование смысл для интересов Азербайджана?

По мнению российского политолога, кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала «Архонт» Антона Бредихина в беседе с Minval.az, вопрос активизации Минского формата действительно несёт за собой исключительно желание Армении включить новых акторов в переговорный процесс, усилить, как им кажется, роль США.

«Однако, американские послы говорят одно, а на деле другое. Многие проамериканские НКО тем не менее, активизировали свою работу в регионе. А Минский формат возможен к пересмотру в связи с произошедшими изменениями после войны, но только если будут тщательно перезагружены его механизмы и проведен некий мониторинг динамики его работы. Чтобы этот формат действительно стал работоспособным и не отнимал попусту массу времени, как в течении тридцати лет, когда все топталось на месте, и очень часто рассматривались лишь армянская позиция по тому или иному вопросу», — отмечает российский политолог.

По его мнению, если сейчас США и Франция в рамках работы группы начнут активно проводить в жизнь проармянские предложения о статусе Карабаха и «армянской общине Карабаха», сделав громогласно эту риторику этаким лозунгом, без учета позиции Азербайджана, только начав работу Минская группа снова упрется в стенку. Но, армяне, очевидно, и уповают на это – на то, что США и Франция начнут оказывать давление на Азербайджан.

Но в этом смысле как Армении, так и США и Франции, как отмечает Бредихин, необходимо помнить об одном. Есть факт трехстороннего соглашение от 10 ноября подписанного в Москве. И все действия, и обсуждения в Минской группе необходимо проводить с учетом пунктов этого документа. Азербайджан – страна-победитель, освободивший свои земли после длительной оккупации и Карабах де-факто и де-юре является азербайджанской территорией. Разговоры и обсуждения могут вестись только с учетом этих положений международного законодательства.

«Так что, вполне очевидно — если работа Минской группы возобновится, то перед «запуском» необходимо пересмотреть всю стратегию МГ ОБСЕ. Убрать эти внутренние противоречия. Также пересмотреть саму политику прений на встречах. Очевидно, что она была неэффективной все эти 30 лет. Также, как мудро предлагал Ильхам Алиев, Минская группа может добиться результата, если займется решением конкретных вопросов в рамках вопросов Карабахского урегулирования, а не обобщенными дискуссиями», — подчеркнул политолог.

В частности, отмечает политолог, пускай Минская группа обсуждает конкретные проблемы процесса мирного договора, скажем так, «добивая» нерешенные пока еще аспекты — открытия Зангезурского коридора или делимитации границ, здесь от этой организации безусловно будет больше пользы.

«Но при этом очень важно, чтобы сама Минская группа не была оторвана от контекста общего процесса переговоров и его трендов, и не противоречила им. В противном случае МГ ОБСЕ снова станет тупиковой веткой «эволюции переговоров» и даже еще больше усугубит негативные процессы», — отметил Антон Бредихин.

В.Мансуров