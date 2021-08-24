Бредихин: Пускай Минская группа обсуждает открытие Зангезурского коридора

24 августа, 16:45

Постоянное анонсирование работы Минской группы ОБСЕ больше напоминает пиар-компанию определенных сил, чем реальную работу над ошибками. А ведь именно этим отличилась работа переговорной группы за 30 лет. Очевидно, что частое упование армянской стороны на этот переговорный формат преследует всю ту же тактику – втянуть США и Францию в события в регионе, ослабить работу трехсторонней группы и попытаться продавать сепаратистские решения по статусу Карабаха. Вот и на днях озвучено заявление посла США в Армении Линн Трейси о активизации работы МГ ОБСЕ по поиску «новых решений». Интересно, что оно прозвучало в ходе ее визита в Сюникскую область Армении. Как отмечает Трейси, США намерено работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач. Но способен ли Минской формат вообще к поиску каких-то новых решений и позитивной отдаче, есть ли в его существование смысл для интересов Азербайджана?

По мнению российского политолога, кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала «Архонт» Антона Бредихина в беседе с Minval.az, вопрос активизации Минского формата действительно несёт за собой исключительно желание Армении включить новых акторов в переговорный процесс, усилить, как им кажется, роль США.

«Однако, американские послы говорят одно, а на деле другое. Многие проамериканские НКО тем не менее, активизировали свою работу в регионе. А Минский формат возможен к пересмотру в связи с произошедшими изменениями после войны, но только если будут тщательно перезагружены его механизмы и проведен некий мониторинг динамики его работы. Чтобы этот формат действительно стал работоспособным и не отнимал попусту массу времени, как в течении тридцати лет, когда все топталось на месте, и очень часто рассматривались лишь армянская позиция по тому или иному вопросу», — отмечает российский политолог.

По его мнению, если сейчас США и Франция в рамках работы группы начнут активно проводить в жизнь проармянские предложения о статусе Карабаха и «армянской общине Карабаха», сделав громогласно эту риторику этаким лозунгом, без учета позиции Азербайджана, только начав работу Минская группа снова упрется в стенку. Но, армяне, очевидно, и уповают на это – на то, что США и Франция начнут оказывать давление на Азербайджан.

Но в этом смысле как Армении, так и США и Франции, как отмечает Бредихин, необходимо помнить об одном. Есть факт трехстороннего соглашение от 10 ноября подписанного в Москве. И все действия, и обсуждения в Минской группе необходимо проводить с учетом пунктов этого документа. Азербайджан – страна-победитель, освободивший свои земли после длительной оккупации и Карабах де-факто и де-юре является азербайджанской территорией. Разговоры и обсуждения могут вестись только с учетом этих положений международного законодательства.

«Так что, вполне очевидно — если работа Минской группы возобновится, то перед «запуском» необходимо пересмотреть всю стратегию МГ ОБСЕ. Убрать эти внутренние противоречия. Также пересмотреть саму политику прений на встречах. Очевидно, что она была неэффективной все эти 30 лет. Также, как мудро предлагал Ильхам Алиев, Минская группа может добиться результата, если займется решением конкретных вопросов в рамках вопросов Карабахского урегулирования, а не обобщенными дискуссиями», — подчеркнул политолог.

В частности, отмечает политолог, пускай Минская группа обсуждает конкретные проблемы процесса мирного договора, скажем так, «добивая» нерешенные пока еще аспекты — открытия Зангезурского коридора или делимитации границ, здесь от этой организации безусловно будет больше пользы.

«Но при этом очень важно, чтобы сама Минская группа не была оторвана от контекста общего процесса переговоров и его трендов, и не противоречила им. В противном случае МГ ОБСЕ снова станет тупиковой веткой «эволюции переговоров» и даже еще больше усугубит негативные процессы», — отметил Антон Бредихин.

В.Мансуров

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Популизм чистой воды, или Почему «представителей Баку» не было на «Крымской платформе»

24 августа, 13:05

В Киеве состоялся форум инициативы «Крымская платформа», целью которой является деоккупация Крыма. В нем приняли участие представители 46 стран и международных организаций. Официальный Баку на форуме представлен не был, но страну де-факто представлял дипломат Алтай Эфендиев, по совместительству генсек такой организации, как ГУАМ, деятельность которой свелась фактически на нет.

Неучастие Азербайджана на высоком уровне на саммите вызвало бурные споры среди азербайджанской общественности. Конечно, на первый взгляд, досадно, когда страна, сама столкнувшаяся с агрессией, «отгородила» себя от участия в этом мероприятии. Но, будем реалистами: Баку всегда поддерживал Киев, и поддержка эта далеко не всегда ограничивалась «проукраинским голосованием» на международных площадках. Правда, в последние годы наша страна временами решала «отойти» от голосований в ООН по Крыму, но даже при этом не голосовала против тех или иных резолюций, а просто покидала зал.

Тем не менее Азербайджан всегда четко очерчивал свою позицию по Крыму, хоть и предпочитал это делать не столь «громко», как другие (вообще, дерзкий политический стиль – это не про Азербайджан). И мало кто посмеет упрекнуть нас в том, будто бы мы не проводим независимую внешнюю политику и слишком часто оглядываемся на северного соседа. Тем более что «фактор северного соседа», конечно, имеет место быть, и хотим мы того или нет, волей-неволей с ним приходится считаться. Иначе в ответ можно получить целый «букет» пакостей и провокаций, причем теперь уже в Карабахе, где находятся российские миротворцы…

Участие Баку в работе саммита могло бы быть расценено как вызов – эту «карту» умело разыграли бы против нашей страны армянские лоббисты вместе с антиазербайджансками кругами в российском истеблишменте. Азербайджану в настоящее время не нужна конфронтация с Россией, и в Киеве относятся к этому с пониманием. Словом, Баку поступил так, как требовали от него нынешние обстоятельства. А все остальные разговоры – популизм чистой воды. Иначе критиканам всех мастей стоило бы наброситься и на Ангелу Меркель, которая за день до начала работы саммита находилась с визитом в Киеве, и могла бы остаться еще на сутки, а не спешно покидать украинскую столицу.

Кстати говоря, Российская Федерация уже крайне болезненно отреагировала на проведение саммита. В Кремле мероприятие назвали «антироссийским», скандально известная споуксвуман российского МИДа вместе с штатными пропагандистами принялась мусолить тему, и остановятся они еще не скоро.

Здесь, конечно же, можно предположить, что Киев этим форумом достиг своей цели – миру снова напомнили о том, как Российская Федерация, наплевав на международное право, 7 лет назад насильственно присоединила часть соседней, «братской», как там любят называть Украину, страны.

Но, честно говоря, от этого напоминания мало что изменится. Наш мир, где события в последние годы стали разворачиваться молниеносно, а повестка меняется очень быстро, сегодня фактически забыл о том, что 13 лет назад были оккупированы грузинские территории, и вспоминает об этом лишь в годовщину событий – ежегодно 8 августа. В случае же с нашей проблемой – Карабахом – мировое сообщество, в отличие от Крыма и Южной Осетии с Абхазией, вообще делало вид, что не помнит ни о чем. И это происходило вопреки тому, что власти прилагали колоссальные усилия для сохранения вопроса на повестке дня, взывая к благоразумию мирового сообщества и призывая надавить на агрессора. А тем временем оно шло на поводу у армянского лобби и, по сути, игнорировало оккупацию азербайджанских территорий, не вводя никаких санкций в отношении страны-оккупанта.

Можно, конечно, удариться в лирику и взвалить вину на «двойные стандарты», которых никто не отменял. Да, мы сталкивались с ними на протяжении всех лет нашей независимости, и с аналогичной ситуацией, правда, в меньшей степени, теперь столкнулись Украина и Грузия – некоторые могут не согласиться с автором этих строк, но поддержка этих стран осуществляется лишь на словах, в реальности же превалируют геополитические интересы. И если сегодня украинская тема остается на повестке дня, то грузинская фактически сошла на нет.

И тут показателен пример Азербайджана. В Киеве и в Тбилиси, вероятно, сделали выводы из осенней войны в Карабахе, и возможно, там пришло понимание, что им удастся вернуть свои земли, опираясь исключительно на собственные силы, а не сидеть и ждать, когда «яро критикующие» оккупанта страны заберут у него захваченные территории и преподнесут их законным хозяевам на блюдечке. Армению никто не критиковал, хотя критиканы России за оккупацию украинских и грузинских территорий прекрасно знали, насколько сильно она замешана в Карабахе. Международные акторы не только закрывали на это глаза, но и напротив, вдохновляли Ереван на новые провокации, обнадеживая, будто бы статус-кто – это надолго. Но что случилось в конечном счете, сегодня известно всем. И, как бы прискорбно это ни звучало, одним «выражением озабоченности со стороны ведущих стран Запада» ни Киев, ни Тбилиси, которые для некоторых являются всего лишь инструментом для реализации геополитических целей, не смогут вернуть свое. Конец оккупации может положить только большая война.

Максуд Салимов