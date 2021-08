В Ливане взорвался газовый танкер: 20 погибших

В ливанском городе Аккара взорвался газовый танкер, в результате чего не менее 20 человек погибли, еще около 100 человек пострадали. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter 15 августа.

«Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали», — говорится в посте.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста. Причины взрыва не уточняются.

At least eight people have been killed and up to 100 others injured when a gas tanker exploded in the Tleil area of #Lebanon’s Akkar district, according to media reports.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/l1AfnhTeux

