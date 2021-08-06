Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Сураханы»

6 августа, 14:25

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции «Сураханы».

Построенная в 1932 году подстанция «Сураханы» в несколько раз превысила срок эксплуатации и, естественно, не могла удовлетворять растущий спрос. Именно поэтому на подстанции была проведена капитальная реконструкция.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что подстанция была снесена и полностью перестроена из открытого в закрытый вариант, сообщает АПА.

Затем глава государства ввел подстанцию в действие.

Несмотря на продолжающуюся в мире пандемию и финансово-экономические трудности, в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева успешно и последовательно продолжается реализация проектов по дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры, решению социальных проблем населения. Среди них особое место занимают проекты, направленные на обеспечение населения качественной и бесперебойной электроэнергией. Создание в последние годы новых современных электрических подстанций, капитальная реконструкция существующих играет важную роль в дальнейшем укреплении материально-технической базы этой отрасли, что в конечном итоге способствует надежному обеспечению потребителей качественной электроэнергией.

На подстанции «Сураханы», как и на других подобных объектах, установлено современное оборудование. Подстанция будет снабжать электроэнергией Сураханский район, часть Сабунчинского и Хазарского районов, а также ряд других объектов социально-стратегической и социальной инфраструктуры.

На основе специального проекта напряжение подстанции «Сураханы» было изменено с 110/20/6 на 110/35/6 киловольт, достигнуто сокращение потерь. Кроме того, общая мощность трансформаторов подстанции увеличена до 126 мегавольт ампер. Благодаря установке современного оборудования достигнуто снижение эксплуатационных расходов подстанции, обеспечены безопасная работа персонала, защита оборудования от вредного воздействия окружающей среды и более эффективная деятельность подстанции.

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Россия в агонии пытается избежать белорусского сценария

6 августа, 15:30

Бюро по демократическим институтам и правам (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалось направлять миссию для наблюдения за голосованием в России в сентябре. Об этом в четверг сообщил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. Откажется от наблюдения на выборах также Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ.

Напомним: представители БДИПЧ и ПА ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами в Госдуму 17–19 сентября. Организации просили российские власти пустить миссию, которая совокупно состояла бы из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Однако впоследствии Москва решила ограничить допустимое число наблюдателей от этих институтов до 60 человек из-за … «санитарно-эпидемиологической ситуации». В ОБСЕ, в свою очередь, подчеркнули, что не видят ограничений, которые могли бы помешать полноценному наблюдению за выборами.

Таким образом, представители ОБСЕ впервые с 2007 года отказались от наблюдения за выборами в Госдуму.

И вот тут уже изрядную пищу для размышлений даёт тактика российских властей. Для некоторых позиция Москвы в этом вопросе может показаться, мягко говоря, странной. Но это только на первый взгляд. Да, эпидемиологическая ситуация в России далека от нормальной, количество заболевших коронавирусом растет, темпы вакцинации продолжают оставаться очень низкими, а меры властей по борьбе с пандемией зачастую подвергаются критике, но при всем этом есть интересный парадокс: в стране по-прежнему проходят концерты, серьезных «ковидных» ограничений на массовые мероприятия не введены.

Так действительно ли российских властей столь озаботило здоровье наблюдателей, которые, между прочим, наиболее критично настроены по отношению к процедуре выборов в этой стране?

Здесь, пожалуй, стоило бы провести небольшой экскурс в недалекое прошлое. Дело в том, что год назад в Беларуси прошли очередные президентские выборы. Еще до дня голосования всем было известно, что результаты выборов будут фальсифицированы. Впрочем, масштаб этих протестов оказался абсолютно неожиданным – тяжелое экономическое положение, последствия пандемии, действующие против страны санкции вынудили белорусов выйти на улицы. В результате акции были жестко подавлены, а Лукашенко, отставку которого прогнозировали эксперты, удалось остаться во власти при демонстративной поддержке Кремля.

И теперь с аналогичной угрозой столкнулись российские власти. Российский истеблишмент понимает, что недовольство масс растет изо дня в день и это, в конечном счете, приближает перспективу протестов. Началась агония российской системы? Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Но в любом случае очевидно, что власть всячески пытаясь избежать белорусского сценария, целенаправленно исключая наблюдателей ОБСЕ из выборов в Госдуму и придумывая смехотворную «отмазку».

О том, как обстоят дела в российской экономике, об ухудшающемся социальном положении населения этой страны не говорит, пожалуй, только ленивый. Неэффективные меры властей против COVID, действующие санкции против ведущих компаний нанесли серьезный удар по и так ослабленной экономике.

А в опубликованном в середине июля докладе UNICEF, посвященному продовольственной безопасности, указывалось, что сегодня в России в условиях нехватки еды или недостаточного питания живут более 9 млн россиян. В UNICEF констатировали, что в 2018–2020 годах 400 тыс. российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости», то есть они были вынуждены ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов, еще 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной» уязвимости — им не приходится полностью отказываться от еды, но они вынуждены экономить, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты низкокачественной диетой.

Но вот что примечательно: на фоне столь плачевной ситуации, казалось бы, властям страны следовало бы заняться решением первостепенных задач и проблем, с которыми столкнулось ее же население, отражать непростые вызовы пандемии.

Но путинская Россия в своем амплуа – серьезный социально-экономический, демографический кризис не повлиял на ее военные амбиции, наоборот, «аппетиты» повышаются. Что вдобавок ко всему также усугубляют ее столь тяжелое положение.

Россия продолжает дестабилизировать обстановку и усиливаться в разных горячих точках мира, пытаясь продемонстрировать свою силу. В Карабахе, к примеру, оказывает гуманитарную и медицинскую помощь армянскому населению, реализует инфраструктурные проекты. Более того, накануне стало известно, что она разместила своих пограничников на армяно-азербайджанской границе. Все это, конечно же, подразумевает дополнительные колоссальные деньги и ресурсы, которые любая здравомыслящая власть направила бы на нужны собственного населения, тем самым повышая повышения качества его жизни.

Хотя чего тут недоумевать – искать логику в действиях российских властей не стоит. И вновь умом Россию не понять…

М. Салимов