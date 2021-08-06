Детдомовец-инвалид из Тертера погибает на улицах Баку

6 августа, 12:47

Его история наверняка похожа на сотни других. Вообще такие люди — как страницы одной большой печальной книги, написанной невесть где, невесть кем и невесть зачем. К сожалению, очень редко удается вырвать страницы из этой книги, но даже вырванные из ее переплета, они все равно не перепишутся, так как это невозможно. Слишком много боли, предательства и безнадежности выплеснул злой автор на их души-судьбы.

Наверняка многие жители центра Баку видели в подземном переходе, ведущем к метро Ичеришехер молодого парня-инвалида, сидящего или лежащего на полу. Он много лет приходит в этот переход и побирается, так как не имеет больше никаких средств к существованию, кроме маленькой пенсии по инвалидности. Его зовут  Орман Тагизаде (02.03.1994), он – инвалид второй группы (эпилепсия, косоглазие, проблемы с тазобедренным суставом). Не так давно его лишили инвалидности второй группы, во ВТЭКе  сказали, что нужно пройти переосвидетельствование, для которого нужно лечь в больницу (по месту прописки), выписали целый список кабинетов, в которых он должен побывать, чтобы «доказать» свою инвалидность.  Понятно, что без какой–либо поддержки этот инвалид не может самостоятельно пройти через все эти процедуры, равно как и не в силах – из-за отсутствия средств и по состоянию здоровья — попасть в свой район.

У Ормана нет места для постоянного проживания,  он соорудил себе в одном из блоков дома, находящегося возле того же перехода, что-то наподобие лежанки, там же на подоконнике он хранит свой нехитрый скарб – кое–какие вещи и обувь. Не имея образования и профессиональных навыков (ведь в детских домах и интернатах их попросту не дают), а так же по состоянию здоровья, парень не может работать. Из детского дома он ушел в никуда, что нередко случается с выпускниками этого печального места, ведь не секрет, что именно они пополняют армию безработных и бездомных в стране.

Орман родился в Тертере, в бедной сельской семье. Когда мальчику исполнилось 10 лет, его родители умерли (Орман не помнит обстоятельств этой трагедии). Бабушка отказалась воспитывать и поднимать больного ребенка, и сдала его в Детский дом, в котором мальчик прожил, а точнее – просуществовал до совершеннолетия.  Вернуться в отчий дом ему не удалось: бабушка сказала, что продала жилье, но как потом выяснилось, в нем на сегодняшний день проживают его родные – тетя и дядя, не соизволившие ни разу за все это время навестить своего племянника. Орман не знает, на самом ли деле бабушка продала дом его родственникам или же никакого акта купли-продажи не было, просто ребенка -инвалида вычеркнули из жизни, как ненужную поломанную вещь, место которой на мусорной свалке.  Понятно, что восстанавливаться в праве собственности – дело сложное, долгое и довольно затратное, Орман просто не в силах сейчас претендовать на что–либо.

Выживать на улице сложно: гоняет полиция, несколько раз забирали в отделение. Правда, сердобольные люди иногда позволяют Орману переночевать в приличных условиях, искупаться и нормально поесть, дарят ему вещи. Но все эти блага – временные. Вот уже несколько лет Орман обивает пороги Минтруда и соцзащиты с просьбой устроить его в приют для бездомных (где можно прожить хотя бы 6 месяцев, за это время попытаться поправить свое здоровье и собрать документы), но толку мало.

Около месяца назад появился сотрудник этого ведомства, посмотрел на «жилище» Ормана, все сфотографировал, записал, покачал головой и … пропал. С тех пор от него ни слуху, ни духу.

Шокирующими фактами о сложной жизни Ормана с сотрудником «Минвала» поделился Салех Гасанов, проживающий недалеко от места пребывания юноши-инвалида, и взявший на себя ответственность за его судьбу.  Вот уже несколько недель Салех пытается решить вопросы, связанные с социальными проблемами Ормана, а также вопрос восстановления инвалидности. Но дело идет очень туго, несмотря на все усилия, которые прилагает этот добрый человек.

Мы обратились за помощью к Ахмеду Рахманову — Члену правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ»», участнику Карабахской войны, инвалиду II группы, который вызвался помочь устроить Ормана в приют для бездомных, расположенный  в Забрате, и решить все вопросы, связанные с его инвалидностью и необходимыми для ее получения документами. Казалось бы, хэппи-энд не за горами, тем более после обращения Ахмеда Рахманова в Минтруда и соцзащиты дело пошло как по маслу: Ормана должны были забрать и определить в приют на следующий день. Но Орман пропал. Вот уже несколько дней его нет ни в переходе, ни на месте его «ночлежки». Есть серьезные опасения, что инвалида снова забрали в полицию, но в какое именно отделение – пока неизвестно.

В данный момент А. Рахманов ищет Ормана через свои каналы, также он разместил фотографию инвалида на своей странице в «Фейсбуке» с призывом сообщить, если кто-то его видел.

Яна Мадатова

«Минвал» так же публикует фотографии Ормана, и призывает всех, кто увидит Ормана Тагизаде, сразу же позвонить по номеру 077-710-46-44.

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От наркотиков к строительным тендерам: какую новую аферу замышляет Арутюнян

6 августа, 11:07

Вожак ханкендинских сепаратистов Араик Арутюнян решил запустить новую авантюру для сбора финансов и личного обогащения – строительство домов на подконтрольных российским миротворцам территориях. При этом данная афера завернута в красивую обертку – квартиры якобы строятся для нужд немногочисленных армян, проживающих в Карабахе. Однако уже сейчас всплыла неприятная подноготная этой истории и сами армяне обвинили режим Арутюняна в мошенничестве и сборе средств под видом строительного «блефа».

Строительный «бум» объявлен Араиком в азербайджанском Агдаре, где по заверениям главаря сепаратистов будет построено аж 500 квартир. Но самое интересное, что это просто немыслимая цифра для строительных мощностей – даже для Азербайджане, с его колоссальными экономическими возможностями, не столь легко было построить такое количество квартир для вынужденных переселенцев и беженцев за столь короткое время. А тут – вот такое экономическое «чудо» по-армянски. И то, что это «чудо» – липовое, сомнения нет.

А значит налицо махинация под видом «заботы» об армянах, проживающих в азербайджанском Карабахе. В действительности все объясняется просто – режим Араика после победы Азербайджана и прихода миротворцев просто потерял возможность заработка, который в захваченном Карабахе всегда был нелегальным, или даже более того – преступным. Немалое количество денег в Карабахе, помимо грабежа природных недр Азербайджана, армяне раньше собирали с урожая марихуаны и других, создаваемых здесь наркотиков. Так, в частности, самому Арутюняну, сумевшему поработать в должности премьер-министра «правительства» сепаратистского режима при тогдашнем «президенте» Бако Саакяне, принадлежало немало таких плантаций, и свое личное обогащение он начинал именно с них. Также очень ощутимый доход приносило размещение и подготовка лагерей террористов из других стран в Карабахе. Теперь, когда это лавочка прикрыта, режим задумал новую махинацию строительного разлива.

При этом «проект» Арутюняна собирает дивиденды и в других населенных пунктах, объегоривая своих же армян.

В Ханкенди в скором времени якобы тоже начнется строительство многоквартирных домов при финансировании Всеармянского фонда «Айастан». Новый квартал будет состоять из 15 корпусов (в общей сложности – 240 квартир). «Потенциалу» армянских строителей остается только позавидовать. Но подвох видится во всем. Так, армянские СМИ сообщают, что Арутюнян предложили жителям Агдере принять решение о восстановлении жилья, разрушенного в ходе войны 90-х годов, или строительстве на их месте новых квартир. Возникает вопрос – с какой стати режим Арутюняна именно сейчас решил начать беспокоиться о быте армян, пострадавших в ходе войны тридцатилетней давности?

Поэтому неудивительно, что уже сейчас небывалый проект Араика вызвал обвинения в махинациях и ухищрениях в создание липовых тендеров. Очень может, уверены ряд армянских политологов, что это последняя попытка Арутюняна «подзаработать» в Карабахе, а потом состоится его бегство с награбленным за границу. И эти опасения очень похожи на правду.

Такого мнения придерживается, к примеру, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, который на своей странице в соцсети Facebook коснулся заявлений Арутюняна, назвав их «аморальной ложью и вздором».

«Сейчас все твои мысли не о будущем Карабаха, а о строительных  тендерах, а в конце – поиске путей безопасного и безнаказанного побега», – отреагировал он.

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные Minval.az эксперты. По мнению российского политолога Александра Рябцова, преступный режим Арутюняна в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе настолько очевиден и известен своим криминальным обликом, что «с этой марионеткой Пашиняна брезгуют и избегают общаться большинства политики из Еревана, как представители власти, так и депутаты Народного Собрания Армении».

«Все в Армении понимают, что режим Арутюняна существует до тех пор, пока Ереван ведет игру под названием «статус» для Карабаха. И хотя президент Алиев уже давно объявил, что статуса нет и не будет, и не существует само понятие Нагорного Карабаха, армяне продолжает свою провокационную игру. Думаю, режим Арутюняна прекратит свое существование в тот момент, когда будет подписан окончательный вариант мирного договора между Азербайджаном, Арменией и Россией», – подчеркнул А. Рябцов в беседе с Minval.az.

По его мнению, в первую очередь, это произойдет потому что Арутюнян слишком известен своим уголовным прошлым, представляя собой тех самих представителей «карабахского» клана, которых ненавидят в самой Армении. Потому что именно он осуществлял «самые грязные проекты армянства в Карабахе» в последние годы, еще задолго до своего президентства. Все его проекты «по оздоровлению Карабаха», которые звучали и до 44-дневной войны, по словам Рябцова, были большой авантюрной схемой, где зарабатывал сам Арутюнян и ряд его подельников из Еревана.

«Сепаратистское «правительство» Араика так погрязло в коррупции и лживых схемах отмывания денег, что просто не может существовать иначе. И строительство некого н-ного количества квартир для нужд проживающих армян в Карабахе, –  там, где никогда не думали о благополучие своих земляков и которые были нужны только для статистики, – является новой авантюрой клана Арутюняна, который создан только для того, чтобы «пускать пыль в глаза» странам Европы и международной общественности, рассказывая байки о том, как тут заботятся об армянах. Все эти проекты прикажут «долго жить» в ближайшее время и оставят многих армян у разбитого корыта»,– подчеркнул российский политолог.

Между тем, по мнению, российского политолога и журналиста Евгений Михайлова, Карабах ранее был абсолютно неконтролируемой территорией, через которую проходили многие контрабандные поставки: как оружия, так и запрещённых веществ. Сейчас, когда стало очевидным, что эта территория в большей части утеряна и есть вероятность что в ближайшем будущем и те районы, которые пока в определенной степени подконтрольны Еревану – те, кто раньше отмывал грязные деньги, решил ещё и поиграть на таком рынке, как строительство жилья.

«Но совершенно очевидно, что заявленные стройки – это миф, так как никто не собирается жить на территориях без статуса. Опять же там, где миротворцы больше не пройдут наркотики и оружие. Араик, на мой взгляд, под благими намерениями действительно готовит себе «золотой парашют», пытаясь обмануть инвесторов. Хотя я не понимаю, кто может рискнуть в данной ситуации, разве что, те представители армянской зарубежной диаспоры, которые верят в реванш. И опять же которые не раз вливали деньги в сепаратистский режим, но ничего взамен не получали и всё разворовывалось. Считаю, что стройка — это очередной блеф, направленный на создание ложных иллюзий, у тех, кто ещё питает надежду на то, что всё станет как раньше», — резюмировал Е.Михайлов.

В.Мансуров