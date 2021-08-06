Детдомовец-инвалид из Тертера погибает на улицах Баку

Его история наверняка похожа на сотни других. Вообще такие люди — как страницы одной большой печальной книги, написанной невесть где, невесть кем и невесть зачем. К сожалению, очень редко удается вырвать страницы из этой книги, но даже вырванные из ее переплета, они все равно не перепишутся, так как это невозможно. Слишком много боли, предательства и безнадежности выплеснул злой автор на их души-судьбы.

Наверняка многие жители центра Баку видели в подземном переходе, ведущем к метро Ичеришехер молодого парня-инвалида, сидящего или лежащего на полу. Он много лет приходит в этот переход и побирается, так как не имеет больше никаких средств к существованию, кроме маленькой пенсии по инвалидности. Его зовут Орман Тагизаде (02.03.1994), он – инвалид второй группы (эпилепсия, косоглазие, проблемы с тазобедренным суставом). Не так давно его лишили инвалидности второй группы, во ВТЭКе сказали, что нужно пройти переосвидетельствование, для которого нужно лечь в больницу (по месту прописки), выписали целый список кабинетов, в которых он должен побывать, чтобы «доказать» свою инвалидность. Понятно, что без какой–либо поддержки этот инвалид не может самостоятельно пройти через все эти процедуры, равно как и не в силах – из-за отсутствия средств и по состоянию здоровья — попасть в свой район.

У Ормана нет места для постоянного проживания, он соорудил себе в одном из блоков дома, находящегося возле того же перехода, что-то наподобие лежанки, там же на подоконнике он хранит свой нехитрый скарб – кое–какие вещи и обувь. Не имея образования и профессиональных навыков (ведь в детских домах и интернатах их попросту не дают), а так же по состоянию здоровья, парень не может работать. Из детского дома он ушел в никуда, что нередко случается с выпускниками этого печального места, ведь не секрет, что именно они пополняют армию безработных и бездомных в стране.

Орман родился в Тертере, в бедной сельской семье. Когда мальчику исполнилось 10 лет, его родители умерли (Орман не помнит обстоятельств этой трагедии). Бабушка отказалась воспитывать и поднимать больного ребенка, и сдала его в Детский дом, в котором мальчик прожил, а точнее – просуществовал до совершеннолетия. Вернуться в отчий дом ему не удалось: бабушка сказала, что продала жилье, но как потом выяснилось, в нем на сегодняшний день проживают его родные – тетя и дядя, не соизволившие ни разу за все это время навестить своего племянника. Орман не знает, на самом ли деле бабушка продала дом его родственникам или же никакого акта купли-продажи не было, просто ребенка -инвалида вычеркнули из жизни, как ненужную поломанную вещь, место которой на мусорной свалке. Понятно, что восстанавливаться в праве собственности – дело сложное, долгое и довольно затратное, Орман просто не в силах сейчас претендовать на что–либо.

Выживать на улице сложно: гоняет полиция, несколько раз забирали в отделение. Правда, сердобольные люди иногда позволяют Орману переночевать в приличных условиях, искупаться и нормально поесть, дарят ему вещи. Но все эти блага – временные. Вот уже несколько лет Орман обивает пороги Минтруда и соцзащиты с просьбой устроить его в приют для бездомных (где можно прожить хотя бы 6 месяцев, за это время попытаться поправить свое здоровье и собрать документы), но толку мало.

Около месяца назад появился сотрудник этого ведомства, посмотрел на «жилище» Ормана, все сфотографировал, записал, покачал головой и … пропал. С тех пор от него ни слуху, ни духу.

Шокирующими фактами о сложной жизни Ормана с сотрудником «Минвала» поделился Салех Гасанов, проживающий недалеко от места пребывания юноши-инвалида, и взявший на себя ответственность за его судьбу. Вот уже несколько недель Салех пытается решить вопросы, связанные с социальными проблемами Ормана, а также вопрос восстановления инвалидности. Но дело идет очень туго, несмотря на все усилия, которые прилагает этот добрый человек.

Мы обратились за помощью к Ахмеду Рахманову — Члену правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ»», участнику Карабахской войны, инвалиду II группы, который вызвался помочь устроить Ормана в приют для бездомных, расположенный в Забрате, и решить все вопросы, связанные с его инвалидностью и необходимыми для ее получения документами. Казалось бы, хэппи-энд не за горами, тем более после обращения Ахмеда Рахманова в Минтруда и соцзащиты дело пошло как по маслу: Ормана должны были забрать и определить в приют на следующий день. Но Орман пропал. Вот уже несколько дней его нет ни в переходе, ни на месте его «ночлежки». Есть серьезные опасения, что инвалида снова забрали в полицию, но в какое именно отделение – пока неизвестно.

В данный момент А. Рахманов ищет Ормана через свои каналы, также он разместил фотографию инвалида на своей странице в «Фейсбуке» с призывом сообщить, если кто-то его видел.

Яна Мадатова

«Минвал» так же публикует фотографии Ормана, и призывает всех, кто увидит Ормана Тагизаде, сразу же позвонить по номеру 077-710-46-44.