Сотрудник ANAMA попал на мину в Агдаме

6 августа около 09.00 сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана Алиев Фарид Алимуса оглу (1990 г.р.), командированный в село Баш Гервенд Агдамского района для поиска неразорвавшихся боеприпасов, в результате подрыва на противопехотной мине получил телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщила прокуратура Агдамского района.
«Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование», – сказано в сообщении.