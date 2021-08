Билла Мюррея спасла от самоубийства картина

Актер Билл Мюррей в начале своей карьеры хотел покончить жизнь самоубийством, но его спасла картина Песнь жаворонка Жюля Адольфа Бретона. Об этом он рассказал на пресс-конференции в 2014 году, видео которой внезапно стало популярным в Twitter, передает «Корреспондент».

Так, общаясь с журналистами на мероприятии, посвященном фильму Памятники мужчинам, артист признался, что до обретения популярности он находился в глубокой депрессии и думал утопиться в озере Мичиган.

Бродя по Чикаго он размышлял над идеей суицида и оказался в Институте искусств. Там Билл увидел полотно Бретона, на котором изображена женщина с серпом посреди поля.

«Я подумал: «Ну, есть девушка, у которой в этой жизни мало перспектив, но солнце все равно поднимается, и у нее появляется еще один шанс». Мне кажется, это дало мне какое-то ощущение, что я тоже человек, у которого появляется еще один шанс каждый раз, когда встает солнце», – вспомнил Мюррей.

Bill Murray talks about the painting that stopped him from committing suicide after being asked if there were a moment how art has made a difference in his life. Watch til the end to see the painting. pic.twitter.com/LZzfn0eNrS

— Spence, Todd (@Todd_Spence) August 2, 2021