Популярное телешоу «Орёл и решка» вновь проводит съёмки в Азербайджане

3 августа, 13:07

Команда популярной программы «Орла и Решки» прибыла для съемок в Баку.

«Сезон «Земляне» совершил посадку в Азербайджан! Здесь наши ведущие пытались разбогатеть, знаете, как? Подсказка на фото 😉», — отмечено в сообщении на официальной странице программы в Instagram.

 

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Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)

В Баку в разные годы уже проходили съемки передачи — «Орел и решка», «Орел и решка. Назад в СССР» и «Орел и решка. Шопинг». Ведущими нового сезона трэвел-шоу, который получил название «Земляне», стали Мишель Андраде и Кирилл Макашов.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.