Популярное телешоу «Орёл и решка» вновь проводит съёмки в Азербайджане

Команда популярной программы «Орла и Решки» прибыла для съемок в Баку.

«Сезон «Земляне» совершил посадку в Азербайджан! Здесь наши ведущие пытались разбогатеть, знаете, как? Подсказка на фото 😉», — отмечено в сообщении на официальной странице программы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орёл и Решка (@orelireshka_official)

В Баку в разные годы уже проходили съемки передачи — «Орел и решка», «Орел и решка. Назад в СССР» и «Орел и решка. Шопинг». Ведущими нового сезона трэвел-шоу, который получил название «Земляне», стали Мишель Андраде и Кирилл Макашов.