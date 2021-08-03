«Совковый» пережиток или уважение к столице?

Ураганный ветер, сорвавшийся на прошлой неделе, порядком потрепал нашу столицу. Помимо упавших билбордов и фонарных столбов, улицы были усеяны обломками веток с упавших деревьев, под ногами хрустели стекла выбитых окон, пыль, принесенная ветром, покрывала буквально все: витрины, тротуар и бордюры. В связи с ликвидацией этих неприятностей ИВ Баку объявила об открытом субботнике, в котором могли принять участие не только коммунальные структуры всех районов Баку, но и граждане, желающие оказать поддержку любимому городу. Сказано – сделано. Масштабный субботник стартовал утром 31 июля, была проведена не только уборка города, но и масштабная дезинфекция.

Примечательно, что призыв мэра Эльдара Азизова услышали не только коммунальщики, но и городские жители, принявшие участие в этом благом деле. Накануне призыв мэра озвучили в СМИ, позже этот призыв обсуждался в социальных сетях и на форумах. Как всегда, общественность разделилась на два лагеря: большинство назвало субботник «совковым» пережитком, дескать, негоже гражданам выполнять работу коммунальщиков, ибо не времена СССР сейчас (да и дедушка Ленин давно уже умер, бревно нести некому). Часть спорщиков взяла на себя смелость противостоять этому мнению.

«Коммунальщики обязаны убирать, конечно же, но и мы, жители, обязаны помочь этим людям, ведь речь идет не о простой уборке, а о ликвидации последствий ураганного ветра», – писали в Сети.

«При чем тут СССР? В СССР субботники были обязаловкой, а здесь – просьба принять во внимание серьезность положения. Никто никого не принуждает, к людям обратились с простой просьбой. Зачем передергивать факты?», — возмущались комментаторы.

«Сегодня именно то время, когда стоит забыть равнодушную, циничную фразу Я НЕ ОБЯЗАН. Азербайджан победил в войне, вернул свои исторические территории, на фронте погибали наши ребята, в том числе и добровольцы. И никому из них в голову не приходило сказать: «Я не обязан!». Они горячо любили свою родину. И город, в котором жили, тоже любили. Мы тоже любим свою родину, свою столицу. Так почему бы не показать на деле эту любовь?»

Однако, граждане, реально желающие помочь в уборке города, не стали спорить в Интернете, а просто взяли и пришли. А значит, не все лучшее в нас потеряно. В ИВ после особо отметили, что гражданская сознательность и помощь в проведении субботника были очень важны. Таким образом, граждане доказали, что на самом деле они не равнодушны к проблемам города, и что подобную инициативу надо проявлять почаще. Возможно, таким образом, население столицы поймет, что труд сотрудников коммунальных служб тяжелый, и поддержание должного уровня чистоты в столице, где жителей с каждым днем становится все больше, дается нелегко.

Остается открытым вопрос: почему на призыв Азизова большая часть населения отреагировала сарказмом?

Ведь на самом деле пусть скажут СПАСИБО за то, что никто не штрафует (к сожалению, великому!) за мусор в блоках и во дворах, за обгаженные памперсы, летящие с балкона прямо на головы прохожим, за гигиенические пакеты, выброшенные в канализацию, за собачьи (и не только) фекалии на газонах. А зря не штрафуют, тем более что и в КоАП есть статьи, согласно которым этот штраф должен выписываться. И потому не сильно удивимся, если узнаем, что именно те, кто выступал против помощи коммунальщикам, вспоминая «СССР и дедушку Ленина» больше всех и сорят на улицах Баку. Надо же как–то и чем-то оправдать свое поведение. А легче всего это сделать именно в виртуальном пространстве. Зачем утруждаться, помогать, если «мнение» высказал и теперь можно спокойно сорить дальше.

Но уж если эти граждане заявляют о своих правах и вещают о «совковой обязаловке», то – опять же – это недостаток информации о том, что на самом деле происходит в свободных демократических странах Европы, той же Германии – самой экономически и социально сильной страны ЕС.

Подобные акции регулярно организуют и в других городах Германии — и не только в субботу. В северных регионах страны с 2010 года действует инициатива Der Norden räumt auf ( «Север наводит порядок») , и акция эта собирает многотысячные группы активистов. В Дюссельдорфе устраивают Dreck-weg-Tag («День устранения грязи»). Во время таких акций участники не только убирают мусор, но и высаживают деревья, восстанавливают газоны и экологические тропы. А ведь все они, выражаясь язвительным языком наших комментаторов «не обязаны». Но тем не менее, все же европейское мышление устроено несколько иначе, чем мышление большинства наших граждан, предпочитающих «качать права» и сорить на тротуарах и газонах родного города.

Бытует мнение, что путь в Европу на самом деле гораздо ближе и проще, нежели кажется, и политика тут ни при чем: достаточно просто убирать за собой грязь и больше думать о своих обязанностях, нежели постоянно кричать о «правах». Именно тогда Баку будет ничем не хуже Дюссельдорфа, и, может быть, именно тогда наконец-то удастся вернуть славу самого чистого города на Кавказе, как это было во времена СССР – того самого времени, которое так ненавидят местечковые «демократы».

Материал опубликован при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана.

Яна Мадатова