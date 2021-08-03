Ученые рассказали о смертельной опасности коронавируса для подростков и заявили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время течения болезни, чем их вакцинированные сверстники, пишет Daily Mail.

В июне медики предупредили, что у некоторых молодых людей после получения вакцин Pfizer или Moderna появляются побочные эффекты в виде воспаления сердца. Из-за этого молодежь начала оттягивать вакцинацию и не решалась ставить прививку. Однако врачи отметили, что при длительном течении коронавируса подростки также страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Ученые из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде, штат Огайо, проанализировали данные пациентов с COVID-19 и получателей вакцины в возрасте от 12 до 17 лет. Они обнаружили, что воспаление сердца, также известное как миокардит, после заражения вирусом встречалось в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек, чем у их вакцинированных сверстников. По словам доктора Менделя Сингера (Mendel Singer), в этих условиях вакцинация оказывается более безопасным вариантом.

Воспаленное сердце не может должным образом качать кровь, это состояние вызывает сердечную недостаточность и в некоторых случаях внезапную смерть.

В ходе научной работы исследователи проанализировали данные 28 тысяч пациентов от 12 до 17 лет, отмечает Лента.ру. Половина участников болела COVID-19, а другая — получила вакцину.