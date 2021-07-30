Дубнов: Инициатива Пашиняна — явная провокация в адрес Москвы



Российский политолог Аркадий Дубнов раскритиковал инициативы и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна связанные с размещением российских пограничников вдоль всей линии армяно-азербайджанской границы, а также размещение мониторинговой миссии ОДКБ.

В интерью «Ъ» российский политолог заявил, что данная инициатива не слишком перспективна.

Дубнов убежден, что идея размещения наблюдателей на армяно-азербайджанской границе не найдет консенсуса в ОДКБ.

Кроме того, эксперт обратил внимание на детали заявления армянского лидера, которые тоже могут говорить о многом.

«Никол Пашинян уточняет, что, если отправить наблюдателей от ОДКБ не удастся, их могут заменить наблюдатели от ОБСЕ,— отметил он.— Это явная провокация в адрес Москвы, намек, что она не справляется с функцией миротворца единолично. Ереван, очевидно, считает, что у него есть союзники и за пределами России — например, в Париже и Вашингтоне».

По мнению Дубнова, затрагивая тему ОДКБ, Никол Пашинян «наступает на те же грабли, что и в самом начале своего правления в 2018 году».

В отношениях между Арменией и странами ОДКБ возникла напряженность после отзыва Ереваном 30 октября своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ без предварительного согласования этих процедур с партнерами по Организации.

«Никакой пользы Еревану та ситуация не принесла,— констатировал эксперт.— Из ситуации вышли, но с явным ущербом для имиджа и ОДКБ, и Армении. Я не знаю, осознает ли Никол Пашинян, что повторяет свою ошибку, но его нынешняя риторика может привести к похожим последствиям».