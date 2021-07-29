Подрыв послевоенного мира приближает новую борьбу

Самым легким и доступным способом срыва договоренностей является запутывание условий. При этом хаос становится неизбежным. Однако такое положение не может длиться долго, тем более, если саботаж исходит от проигравшего участников игры.

Реализация трехсторонних заявлений лидеров тройки, сделанных по итогам 44-дневной войны, прописаны, что называется черным по белому. Некоторые из пунктов вызывают вопросы, и по ним идут согласования. В целом два документа, обретшие силу закона, обозначили границы обязательств и, самое главное, цели, достижение которых должно обеспечить долгосрочный мир и разворот региона в сторону стабильности.

Определенность вокруг выполнения обязательств сторон продлилась недолго. Ереван, недолго думая, саботирует процесс.

Чтобы не выглядеть зачинщиком срыва, обвиняет Баку «в произвольном толковании заявлений». На этот счет МИД Армении, форпост алогизма, аж распространил заявление, где сбрасывает с себя ответственность за невыполнение обязательств.

Вмешательство внешнеполитического ведомства, ссылаясь на вымышленные факты, вводит сумятицу и не позволяют своим силам быть на трезвой волне. Скидывая с себя ответственность за бездействие и настраиваясь на истеричное поведение, воссоздает пустоту. Примеров на этот счет не мало.

Нежелание Армении помогать Азербайджану в вопросе разминирования территорий видно невооруженным глазом. Из Еревана вещают, будто бы «заявление от 10 ноября не содержит какого-либо положения о сотрудничестве между сторонами в этом вопросе». И сразу появляется отговорка, согласно которой «Азербайджан традиционно выступал против возможности какого-либо сотрудничества с Арменией и (!) Карабахом в этом направлении».

Баку слов на ветер не бросает. Его четкие сигналы об отсутствии территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах» и вопроса статуса обрели силу закона. Ереван на протяжении трех десятилетий пытался перевести два положения в плоскость реальной дипломатии, но итоги войны расставили все по местам. Попытки реанимации мертвых элементов тщетны, и так оно останется в будущем.

Рассчитывать на успех обреченной затеи пустое дело. В глубине души это прекрасно понимают не только в МИД Армении, но и всюду, где закручивается рулетка сепаратистского казино.

В заявлении подчеркивается, мол, «Ереван, не имея обязательств по сотрудничеству в области разминирования, предоставил Азербайджану информацию через третьи стороны в качестве выражения доброй воли». Оказывается, армянская сторона и на такое способна, только вот Азербайджану не хватает зрелости оценить по достоинству «благородный» ход.

То есть, речь о «благородном» жесте агрессора, который на протяжении десятилетий только тем и выделялся, что крушил на своем пути все, что можно было. План выжженной земли без отметин культурно-исторического наследия тюрков сработал, но не до конца. Убедить сообщество в том, что азербайджанцы не являются истинными владельцами своих же земель, не получилось.

Выигрышной фишкой армянской рулетки для армян остается возвращение военнопленных, якобы, удерживаемых вопреки достигнутым соглашениям. По разумению «миролюбивых агрессоров», вопрос, точнее его незавершенность, «не позволяет создавать конструктивную среду для последовательной реализации пунктов заявлений».

Тут и доказывать нечего, что армянская сторона с конца 80-х годов прицельно разрушала гуманитарную составляющую противоборства, наотрез отказываясь сотрудничать. Сколько раз Баку обращался к международным структурам, чтобы они оказали воздействие на Ереван в вопросе пленных и заложников, чтобы агрессоры не глумились над телами погибших военнослужащих, чтобы самым ужасным образом не измывались бы над положениями международных конвенций.

Обвинять Баку в том, будто он не желает возвращать пленных — это верх бесстыдства и не добропорядочности. Впрочем, уместно ли в данной ситуации упоминание порядочности, коль Армения побила все рекорды вандализма и варварства?!

Из коридоров внешнеполитического ведомства вещают, мол, «через месяц после подписания заявления азербайджанские подразделения нарушили его первый пункт, согласно которого стороны должны были оставаться на занятых позициях. Уточняется, будто, начав наступление в направлении сел Гадрутского район, произошли столкновения. Упоминаний о причинно-следственных мотивах нет.

Геолокацию опять приписывают к не существовавшему образованию, но не в этом соль контекста, а в том, будто «в результате атаки были захвачены населенные пункты, убиты и взяты в плен армянские военнослужащие».

В Ереване освоили искусство не называть вещи своими именами. Если бы потрудились, пришлось бы указать, что действия азербайджанских военных носили вынужденный характер, ибо взятые в плен оказались гражданами Армении, предпринявшими террористические вылазки уже после достижения перемирия. Случилось сие в последние дни ноября, значительно после 10-го числа.

Засорение информационного поля ударяет по интересам самих армян. Находясь в разобранном состоянии, они не торопятся выйти из разрухи, продолжают втягиваться в новые авантюрные планы.

Баку владеет ситуацией и знает откуда растут ноги уродливых чад. Эти дети во всех смыслах источники мрака. Им не жить, так не лучше ли отказаться от них, пока не отравили среду родителям?

Вопли и стоны о нахождении азербайджанских военных «на суверенной территории Республики Армения» не только не соответствует действительности, но ставит целью подрыв обстановки, сконструированной на основе трехсторонних соглашений. Тут и гадать нечего. Идя на поводу у западных, главным образом, французских политтехнологов, Ереван банально повторяет ритуальные реверансы, не осознавая, что выглядят жалким инструментом в руках внешнего сектора.

Возобновившиеся выстрелы в трансграничной зоне – это прелюдия к новым боестолкновениям. Случись новая война, а внешние силы на это очень рассчитывают, используя безголовую стратегию армянских радикалов, Еревану не выжить.

Никогда у Армении не было конструктивного подхода к положению в регионе. Нет его и сегодня. Не Азербайджан проводил политику посягательств на чужие территории, а Ереван. Подорвав стабильность, он угодил в капкан.

В Армении не должны забывать, что политики наработали запас писаных и неписаных правил. Согласно их предписаниям, условия выдвигает победитель.

Проигравшие, пытаясь оспорить очевидное, действуют себе во вред. Невосполнимым ресурсом при этом остается время, которое неумолимо уходит. И кому от этого польза?!

Тофик Аббасов, аналитик