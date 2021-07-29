Кремль: Россия поддерживает контакты с Баку и Анкарой с целью сохранения стабильности в регионе

29 июля, 14:21
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Развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не должно сказываться на атмосфере стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партерами, и с азербайджанскими», — сказал Песков журналистам в четверг.

Пескова попросили прокомментировать планы по созданию так называемой «тюркской армии» Турции и Азербайджана, а также задали вопрос, беспокоит ли эта идея Кремль.

«Нам неизвестны какие-то высказывания исполнительной власти — президентов Турции, Азербайджана — на этот счет», — сказал Песков.

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.