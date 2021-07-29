Песков — об участии Азербайджана в учениях Agile Spirit НАТО



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об участии Азербайджана в учениях Agile Spirit.

«Азербайджан — суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений.

Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. Сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», — цитирует Д.Пескова «Спутник».