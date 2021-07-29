Песков — об участии Азербайджана в учениях Agile Spirit НАТО

29 июля, 13:59
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Пресс-секретарь  президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения  об участии Азербайджана в учениях Agile Spirit.

«Азербайджан — суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения, и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений.

Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. Сценарии учений верстаются в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», — цитирует Д.Пескова «Спутник».

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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного

29 июля, 14:45
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Найдена мать брошенного на улице в Агджабадинском районе новорожденного.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 22 июля перед Аллеей шехидов в поселке Хиндарх Агджабадинского района был найден новорожденный ребенок в целлофановом пакете.

Установлена ​​мать ребенка — это жительница Бардинского района. С ней проведены профилактические беседы, мать с новорожденным ребенком размещена ​​в Бардинскую центральную больницу.

В то же время Управление производства неуголовного преследования Генеральной прокуратуры обратилось в Комиссию по опеке и попечительству при исполнительной власти Бардинского района с целью наблюдения за матерью и ребенком, выяснения ситуации социальной опасности и определения наличия оснований для ограничения женщины в родительских правах.