Путин пообещал «помочь» мусульманским странам в преодолении региональных кризисов

Мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши партнёры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизм», — говорится в приветственной телеграмме Путина участникам XII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир».

В документе отмечается, что отношения между Россией и мусульманскими странами «традиционно носят дружественный, конструктивный характер».

«Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», — говорится в телеграмме.