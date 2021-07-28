Путин пообещал «помочь» мусульманским странам в преодолении региональных кризисов

28 июля, 12:45
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Мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть, что наши партнёры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизм», — говорится в приветственной телеграмме Путина участникам XII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир».

В документе отмечается, что отношения между Россией и мусульманскими странами «традиционно носят дружественный, конструктивный характер».

«Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях», — говорится в телеграмме.

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Блинкен: Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой

28 июля, 15:16
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Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».