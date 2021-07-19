Стремление к богатству, охватывающее людей и целые народы, приводит к обратному результату – разложению и гибели. Этому умозаключению около трехсот лет, и к нему после продолжительных наблюдений общественных, политических и социальных процессов пришел Джамбатист Вико.

Великий итальянский философ, мастерски изучивший природу человеческих действий и вещей, стал основоположником теории цикличности. Его любимой фразой было «все повторяется из раза в раз, если люди не в состоянии правильно оценить свою роль в развитии».

За выводом ученого стоит непреходящий смысл, служащий уроком и для нынешних поколений. Он полностью отображает горестную одиссею сегодняшних армян, которые напрочь отвергают эмпирический ход истории.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян после победы на выборах снова в ударе, и его ставка делается на огульные обвинения Азербайджана, который-де вторгается на суверенную территорию его страны. Если полагаться на позицию армянского политика, то Баку грешит противоречивостью своих заявлений и действий.

Армения, всколыхнувшая регион в конце 90-х и спровоцировавшая пожар многолетней кровопролитной войны до сих пор продолжает делать из себя жертву. Цель — привлечь симпатии внешних сил и заработать на этом.

Отводя от себя вину, армянский премьер без устали делает одно заявление за другим, пытаясь выглядеть обладателем здравого рассудка. Получается, что его добрая воля натыкается на твердыню «азербайджанской деструктивности».

После громкого предложения о так называемом зеркальном отводе войск премьер выводит контуры собственной безгрешности, полагаясь на покровительство российских пограничников и международных наблюдателей. Из этого получается, что наблюдающиеся в последние дни пограничные перестрелки и инциденты не имеют отношения к армянским силам, а являются следствием безответственности азербайджанской стороны.

Армянские лидеры традиционно перекладывали ответственность за дестабилизацию на Азербайджан, который, будто не они, а их соседи шли против мира, демаркации границ и общей стабилизации. Но что происходит в действительности?

Для поиска ответа достаточно вникнуть в структуру аргументов армянского премьера, который аккуратно обходит обязательства, вытекающие из положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

В расфуфыренном жалобном контексте невозможно не обратить внимания на то, как армянский руководитель ориентируется на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, а также на позицию некоторых сил, что «после 12 мая обнажили видения и оценки». Здесь речь о резолюции Европарламента, которая как раз-таки не коррелируется с особенностями установившихся поствоенных реалий.

Но не в этом колкая завязка, а в том, как Никол Пашинян ставит с ног на голову подход официального Баку в деле установления прочного мира. Оказывается, не Армения идет на поводу своих территориальных амбиций, а Азербайджан грешит географической булимией, не Ереван выставляет безосновательные требования перед соседями о необходимости «возвращения исконно армянских территорий», а Баку ссорится с соседями, хотя известно, что Азербайджан не имеет территориальных притязаний даже к Армении.

Утверждение о том, что Азербайджан представляет угрозу не только безопасности Армении, но и региону в целом, — это наглая и не подтвержденная фактами демагогия, с помощью которой виновник дестабилизации выстраивает линию ассиметричной защиты. Война шла на территории Азербайджана, который понес ощутимые издержки, но Ереван пытается себя обелить, играя в безгрешность.

Открывшийся в Баку парк военных трофеев стал костью в горле тех, кто не смирился с поражением в 44-дневной войне. Наглядная экспозиция досаждает всем, кто бредит реваншем, старается вдохнуть спасительную струю в агонирующий сепаратизм. Азербайджан привел в чувство всех, кто был полон решимости застолбить за милитаристской Арменией стратегическое преимущество, видел в ней центральное звено региональной действительности.

Сила, мощь Азербайджана не нуждаются в оправдании. Страна более тридцати лет пыталась убедить агрессора в безальтернативности мирного процесса. Вышли все сроки, и Баку, приняв единственно верное решение, разом решил проблематику региона.

Парк военных трофеев — это напоминание о том, чего делать нельзя, о том, что зло должно быть наказуемо, и ему нельзя давать шансов на разгул.

Будучи приверженцем мира и стабильности, Баку сокрушил армию агрессора, преподав ему урок на оставшиеся времена.

Говоря словами азербайджанского президента Ильхама Алиева, сегодня негоже сворачивать вспять, руководствоваться мертворожденными идеями и заявлениями нерадивых сопредседателей МГ, превратившихся в жалких просителей. Так называемый «статус Карабаха», опять же по Ильхаму Алиеву, полетел к чертям, и ему никогда не стать профилирующим элементом в поствоенной стабилизации. Лучшее, что может сделать Никол Пашинян, так это на все времена забыть о нем.

Исполняющий функции премьера политик важно заявляет, мол, «готов приступить к работам по демаркации и делимитации границ, если будут выполнены соответствующие условия». Но горемычный деятель забывает, что условия диктует победитель, а проигравшему остается роль ведомой стороны.

Поддержать атмосферу доверия и сотрудничества в регионе Ереван не только может, но и обязан, и для этого есть идеальный исторический опыт. Армянский военный террор и гангстеризм не впервой потерпел сокрушительное поражение. А все в силу слепоты, неумения извлекать выводы из прошлого, о чем предупреждал Джамбатист Вико, который, кстати, добровольно расстался с семейными реликвиями ради большой науки.

Ему претило стремление к наживе, он работал ради идей, которые и сегодня наставляют на путь истины.

Философ избежал морального разложения и гибели, ибо был благочестив и справедлив. Чем не пример для тех, кто не справляется с преступной алчностью?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az