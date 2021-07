МИД Азербайджана выразил соболезнования Германии и Бельгии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.

«Разрушительные последствия экстремальных погодных условий на западе Европы вызывают беспокойство. Выражаем соболезнования родственникам жертв наводнения в Германии и Бельгии», — говорится в сообщении.

Отметим, наводнение, вызванное проливными дождями на западе Германии и в Бельгии, привело к гибели 92 человек, сотни числятся пропавшими без вести.

