Атаки Армении на посла Украины в Азербайджане наглядно отражает тот факт, что мифический армянский мир оторван от реальности, написал в «Твиттере» журналист Тарас Кузио, специализирующийся на политике, преступности и международной безопасности в Украине, России и Евразии, а также отношениях с Западом и Китаем.

«Нападение Армении на посла Украины в Азербайджане отражает мифический армянский мир, оторванный от реальности:

1) Президент Алиев никем не был признан «военным преступником».

2) Армения гораздо более националистична («фашистка») , чем Азербайджан».

3) Никакого« истребления» армян не произошло (самым большим военным преступлением было убийство 600 азербайджанцев армянами в Ходжалы в 1992 году).

4) Никакой «агрессии» — Азербайджан освободил свои земли.

5) Азербайджан не может« оккупировать» земли, признанные во всем мире азербайджанскими!», — написал он.

3)No «extermination» of Armenians happened (biggest war crime was murder of 600 Azerbaijani’s by Armenians in Khojaly in 1992) 4) no «aggression» — Azerbaijan liberated its lands 5) Azerbaijan cannot «occupy» land internationally recognised as Azerbaijani! https://t.co/D6Sg9dMgNm

— Taras Kuzio 🇬🇧🇮🇪🇪🇺🇺🇦 (@TarasKuzio) July 11, 2021