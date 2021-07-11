Атаки Армении на посла Украины в Азербайджане наглядно отражает тот факт, что мифический армянский мир оторван от реальности, написал в «Твиттере» журналист Тарас Кузио, специализирующийся на политике, преступности и международной безопасности в Украине, России и Евразии, а также отношениях с Западом и Китаем.

«Нападение Армении на посла Украины в Азербайджане отражает мифический армянский мир, оторванный от реальности:

1) Президент Алиев никем не был признан «военным преступником».

2) Армения гораздо более националистична («фашистка») , чем Азербайджан».

3) Никакого« истребления» армян не произошло (самым большим военным преступлением было убийство 600 азербайджанцев армянами в Ходжалы в 1992 году).

4) Никакой «агрессии» — Азербайджан освободил свои земли.

5) Азербайджан не может« оккупировать» земли, признанные во всем мире азербайджанскими!», — написал он.

Minval.az