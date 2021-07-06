Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, он снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций: приостанавливать их деятельность теперь возможно только через суд, текст документа обнародован во вторник.

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента, страны Запада, в частности, США, приветствовали тогда этот шаг. МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.

В соответствии с новой редакцией, в статье «Религиозные обряды и церемонии» исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности, в хиджабах. Текст закона опубликован на сайте газеты парламента страны «Народное слово».

«Документы для регистрации религиозной организации рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок со дня получения обращения», — говорится в тексте закона. Ранее данный срок составлял три месяца. Кроме того, минимальное число лиц, инициирующих регистрацию местной религиозной организации и поставивших за это свои подписи, сокращается вдвое — со 100 до 50 человек.

Minval.az