Нападающие «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле и Антуан Гризманн извинились за свое оскорбительное поведение в отношении японцев.

При этом Дембеле заявил, что его высказывание в адрес сотрудников японского отеля не было расистским.

«Это могло произойти где угодно на планете, и я бы использовал то же выражение. Поэтому я не хотел задеть какое-либо сообщество. Я просто случайно использовал это выражение со своими друзьями, независимо от их происхождения», — написал Дембеле в сторис Instagram.

Гризманн в Twitter отметил, что является противником любых форм дискриминации.

«Последние несколько дней некоторые люди хотели изобразить меня тем, кем я не являюсь. Я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне очень жаль, если я оскорбил кого-либо из своих японских друзей», — написал Гризманн.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись 2019 года, на которой находящиеся в отеле футболисты комментируют действия японских работников, исправляющих неполадки с телевизором в отеле. В ролике Дембеле назвал сотрудников людьми с «уродливыми лицами», а также назвал японский язык «отсталым». В ответ Гризманн посмеялся.

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais.

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021