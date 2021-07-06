Нападающие «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле и Антуан Гризманн извинились за свое оскорбительное поведение в отношении японцев.

При этом Дембеле заявил, что его высказывание в адрес сотрудников японского отеля не было расистским.

«Это могло произойти где угодно на планете, и я бы использовал то же выражение. Поэтому я не хотел задеть какое-либо сообщество. Я просто случайно использовал это выражение со своими друзьями, независимо от их происхождения», — написал Дембеле в сторис Instagram.

Гризманн в Twitter отметил, что является противником любых форм дискриминации.

«Последние несколько дней некоторые люди хотели изобразить меня тем, кем я не являюсь. Я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне очень жаль, если я оскорбил кого-либо из своих японских друзей», — написал Гризманн.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись 2019 года, на которой находящиеся в отеле футболисты комментируют действия японских работников, исправляющих неполадки с телевизором в отеле. В ролике Дембеле назвал сотрудников людьми с «уродливыми лицами», а также назвал японский язык «отсталым». В ответ Гризманн посмеялся.

Minval.az