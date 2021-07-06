Ереван сделал очередной шаг против Киева — на сей раз в ПАСЕ. Как радостно сообщают ереванские СМИ, представители Армении поддержали протест российской делегации против принятого Верховной Радой Украины закона о коренных народах. Как объяснила журналистам небезызвестная Наира Зограбян, «я присоединилась к инициативе, поскольку в любой стране нацменьшинства должны иметь возможность полностью реализовывать свои права, сохранять свою идентичность, язык».

Будем откровенны: Армения, страна, откуда в результате этнических чисток изгнано все коренное азербайджанское население, государство, в чьем послужном списке еще и этнические чистки в оккупированном Карабахе, должно учить кого-это соблюдать права меньшинств в последнюю очередь. И нет сомнений: голосование армянских делегатов в ПАСЕ — это не про права меньшинств. Это про геополитику в ереванском понимании.

Справедливости ради, российский протест поддержали только два депутата — от вроде бы оппозиционной «Процветающей Армении» Гагика Царукяна. Но, как отмечают знающие люди, «Процветающая Армения» — это «витринно-управляемая» оппозиция и не более того. Плюс ко всему в Армении, где Пашинян обещает «железный молот», «стальную революцию», «закатать в асфальт» и «размазать по стенке», не особо разгуляешься. И самое главное, делегация от страны в ПАСЕ, особенно в таких вопросах, как правило, голосует «по отмашке». Да и Армения далеко не в первый раз выступает против Украины. Она последовательно голосует в ООН против территориальной целостности Украины с 2014 года, то есть с начала российской агрессии против этой страны. Далеко не славная «традиция» продолжилась и при Пашиняне.

Но тут есть подробности.

Как уже рассказывал Minval.az, в одном из своих интервью «главный евразиец» Александр Дугин озвучил требования к новому руководству Армении: «истребить» фонд Сороса, закрыть слишком большое, по мнению Москвы, посольство США, и вообще оставить одного тихонького консула, за которым будут плотно следить российские спецслужбы…О Крыме разговора как бы не было. Но если Роберт Кочарян, которого активно преподносили как кандидата Кремля, обещал приструнить «соросят», то другой промосковский политик, бывший глава спецслужб Артур Ванецян, личный друг Рамзана Кадырова и политический партнер Сержа Саргсяна, уже активно продвигал «крымнаш». Тем более не секрет, что поддержка Москвы на украинском, вернее, антиукраинском направлении — это одно из требований Кремля к своим сателлитам. Достаточно вспомнить, как торопливо признавал Крым российским Башар Асад.

И вот теперь, уже после того, как Пашинян победил на выборах, СМИ обсуждают «утечку», согласно которой, «соросенка» Армена Григоряна на посту главы совбеза Армении сменит нынешний министр обороны Вагаршак Арутюнян. А делегаты от Армении в ПАСЕ поддерживают очередной антиукраинский шаг Москвы. Причем все это происходит как раз в то время, когда едва ли не самой обсуждаемой новостью на Южном Кавказе стало обещание ЕС выделить Армении солидную сумму «еврокредитов», и столь открытый антиукраинский шаг «еврокредиторам» вряд ли понравится. А это уже верный признак, что Никол Пашинян хоть и изображает стремление усидеть на двух стульях, но «моральная капитуляция» Еревана перед Москвой уже произошла. И несмотря на все обиды, Никол Воваевич будет послушно выполнять все, что ему скажут. С «прогулкой на Запад» покончено, и в Ереване готовы даже рискнуть еврокредитами ради благосклонности Москвы.

И вопрос лишь в том, потребуют ли от Пашиняна закрыто посольство США в Армении и оставить «тихонького консула». Просто потому, что форпосту дипмиссии не полагаются.

Нурани, обозреватель

Minval.az