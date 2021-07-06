Число мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Литву из Беларуси, превысило тысячу человек. Об этом сообщает сайт ЕС во вторник, 6 июля.

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что правительство Литвы должно действовать немедленно для укрепления внешней границы ЕС.

«Мы обсудим ситуацию беспрецедентного миграционного кризиса, с которым сталкивается Литва. Режим Беларуси использует миграцию для того, чтобы осуществлять давление на Литву и на Евросоюз. Мы убеждены, что европейские институты окажут всю необходимую помощь для защиты внешних границ», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что проблема усугубляется.

«Ранее говорили о 600 незаконных мигрантах, но в течение нескольких дней ситуация ухудшилась, сейчас количество нелегальных переходов границы превысило тысячу…», — добавил президент.

Науседа напомнил, что ЕС не признает легитимность режима Беларуси. По его словам, есть прямая связь между санкциями против Беларуси, которые были введены со стороны ЕС, и действиями, которые режим Лукашенко осуществляет сейчас на границах.

Minval.az