Американский режиссер Оливер Стоун представил трейлер проекта о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане.

Документальный фильм «Qazaq. История Золотого человека» срежиссирован Игорем Лопатенком и содержит фрагменты интервью Оливера Стоуна с Нурсултаном Назарбаевым.

В своем Twitter Оливер Стоун пишет, что направляется из Италии в Казахстан на премьеру документального фильма о Казахстане и Нурсултане Назарбаеве, передает Tengrinews.kz.

«Вы можете называть Назарбаева как хотите — диктатором, сильным человеком, тираном или основателем. Но в итоге обнаружите скромного человека, рассуждающего о развале Советской Империи и важном переходе страны к независимости, включая отказ от ядерного оружия… Также Назарбаев рассказывает о кочевой истории Казахстана и технологическом будущем Евразии. И, как я считаю, это светлое будущее. Отправляйся на Восток, молодой человек», — поделился Оливер Стоун.

(1/3) In Italy now, going on to #Kazakhstan for screening premiere at 2 hours of our documentary, #QAZAQHistoryoftheGoldenMan, which is a total of 8 hours, on Kazakhstan and its ruler of the last 30 years, #NursultanNazarbayev. pic.twitter.com/J3icmhuQt1 — Oliver Stone (@TheOliverStone) July 4, 2021

