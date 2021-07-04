НАТО является элементом дестабилизации и не несет стабильности на континенте. Это подчеркнул в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

Диалог с НАТО на ультимативных условиях невозможен, но даже с НАТО нужно говорить, добавил Песков. Он отметил, что взаимодействие России и Турции является примером того, что со странами НАТО можно выстраивать конструктивные отношения.

«Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией все-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать, и нужно выстраивать партнерские отношения», — сказал он (цитата по ТАСС).

ФРГ и Франция пытаются задать новый тон в диалоге с Россией, но так называемые «младоевропейцы» — недавние члены ЕС — блокируют эти инициативы.

«Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией [со стороны младоевропейцев]. Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы», — сказал Песков.

Он констатировал, что диалог с Европой в создавшихся обстоятельствах также сложно выстраивать, так как страны, недавно вошедшие в ЕС, фактически провоцируют напряженность. «Ну смотрите, давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые, собственно, делают все возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в России опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре. И размещая там американские войска, они фактически еще больше нагнетают обстановку, то есть приводят к большей напряженности в отношениях», — отметил он.

Песков сделал акцент на том, что хотя младоевропейцы не принимают решения самостоятельно, они являются «такими застрельщиками». «То есть они являются, по крайней мере, глашатаями напряженности. И это те самые страны, которые обращаются за помощью в рамках всех механизмов ЕС, программы развития из общих фондов», — подчеркнул Песков, отметив, что в то же время эти фонды формируют передовые экономики Евросоюза — такие как Германия и Франция.