«Дипломатический скандал областного масштаба» — именно так можно назвать события, которые раскручиваются сегодня вокруг консульства Казахстана в российском Омске. Дипмиссия вместе со всем Казахстаном отметила день памяти жертв политических репрессий и Ашаршылыка, то есть «голодного геноцида» казахов, устроенного советско-партийной верхушкой в лице Голощекина и Мирзояна. Число жертв того организованного голода эксперты оценивают по-разному — от миллиона до полутора, но нет сомнений, что тогда погибло не менее четверти всего казахского этноса.

На самом сайте дипмиссии указывается, что в этот день состоялся круглый стол на тему «Казахстан: суверенное и независимое государство (прошлое, настоящее, будущее)», посвященный 30-летию независимости Казахстана, а также Дню памяти жертв политических репрессий и голодомора. Как отмечается, «участники почтили память жертв политических репрессий и голодомора минутой молчания. Затем состоялся просмотр документального фильма «Чтобы помнили», после которого собравшиеся обсудили первопричины возникновения массовых политических репрессий и их влияние на судьбы отдельных личностей, а также тему ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов людей и ставшего одной из самых трагических страниц в истории казахского народа».

Но проходит месяц, и омский городской портал «Город55» публикует пространный пасквиль. Оказывается, по данным омских «пабликов», на мероприятии показали отрывки из еще одного документального фильма — «Откочевники мертвой степи». А его автор Досым Сатпаев лет 15 назад вроде бы имел какое-то отношение к «соросовским» структурам. К тому же его в его фильме множество отсылок к книге «Голодная степь. Голод, насилие и создание Советского Казахстана» американского историка Сары Кэмерон, а она — о ужас! — все время проводит параллели с украинским Голодомором! И теперь «Город55» возмущен: «…Зачем консул, который, по сути, является представителем правительства Казахстана в России и должен быть амбассадором дипломатии, человеком, поддерживающим хорошие отношения с соседним государством, демонстрирует такой фильм?»

Здесь бы, конечно, напомнить коллегам, что Казахстан — независимое государство, а его дипмиссии обладают правом экстерриториальности. И еще спросить: а в чем, собственно, проблема? В Нур-Султане никоим образом не обвиняют в голодном геноциде современную Россию, не требуют от нее компенсаций, лица, виновные в тех преступлениях, давно ушли в мир иной, так что и судебных запросов ожидать не следует…Наконец, российские интеллектуалы любят рассуждать о том, что от сталинских репрессий пострадали все народы Советского Союза, и не в последнюю очередь русские. И если так, то в чем проблема? И да, еще одна любопытная деталь: сам круглый стол, где продемонстрировали «недозволенный», с точки зрения омских журналистов, фильм, состоялся еще 31 мая. А вот вспомнили о нем только в конце июня — почти через месяц. И что же — в Омске так медленно распространяются новости? Или…

А вот тут необходимо вспомнить не только неудобную историю, но и неудобную географию. Омск, где случилось такое вот «политичекое кино», многие исследователи считают исконно казахским городом Омба или Омби, и прав на Омск у Казахстана не меньше, чем у Азербайджана на Иреван. А первой столицей Казахстана вообще был ныне российский Оренбург.

Строго говоря, Россия и Казахстан еще в начале девяностых признали друг друга в «постсоветских» границах. Но претензии на Семиречье в России на полуофициальном уровне начали озвучивать еще в девяностые. А в декабре 2020 года между Москвой и Нур-Султаном полыхнул нешуточный скандал. Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, председатель комитета по образованию и науке Госдумы и член «Единой России», заявил в эфире Первого канала: «Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза». Реакция была жесткой. Временного поверенного в делах РФ в Казахстане пригласили в МИД и вручили ему ноту. Скандал с трудом замяли. Но, во-первых, такие скандалы бесследно не проходят. А во-вторых, пересмотр границ — оружие обоюдоострое.

А тем временем Казахстан отмечает еще одну неудобную дату — 105-ю годовщину начала восстания в Семиречье. 25 июня 1916 года Николай II подписал указ о мобилизации на тыловые работы «инородческого», то есть мусульманского, населения Туркестанского края и частично Сибири в возрасте от 19 до 43 лет. А в казахской степи и так накопилось изрядное количество «взрывного материала». Ситуацию накаляли не только первая мировая война и изнурительные военные поборы. Настоящим динамитом стал земельный вопрос. С восьмидесятых годов XIX века на север Казахстана, который в русской историографии именуют Семиречьем, начали переселять крестьян из европейской России — чаще всего на земли, конфискованные у «инородцев». Причем именно с 1905 года, то есть лет за 10-11 до восстания в Семиречье, этот процесс стал особенно массовым. Восстание было подавлено, многие его участники предпочли бежать в Китай, в годы советской власти о нем упоминали «сквозь губу», но теперь в Казахстане свою историю уже стремятся изучать без купюр. И неудобная география Семиреченского восстания тоже дает изрядную пищу для размышлений, где проходят исторические границы Казахстана и чьи земли находятся в составе другого государства. И вот на этом фоне попытка омских журналистов раздуть скандал вокруг документального фильма, продемонстрированного месяц назад, приобретает уже другой смысл. Посеяв в Семиречье ветер, Москва имеет все шансы пожать бурю. И возмущенные статьи в городских СМИ здесь вряд ли помогут.

Нурани, обозреватель

Minval.az