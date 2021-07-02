Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым в рамках его официального визита в Азербайджан.
Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым в рамках его официального визита в Азербайджан.
Об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Дата: 2021/07/02 10:30
Раздел: Азербайджан
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