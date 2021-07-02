Официальный Ереван публично ответил отказом на предложение Баку подписать мирный договор при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ.

Председатель парламентской комиссии Армении по внешним отношениям, соратник и.о. премьера страны Никола Пашиняна и кандидат на пост главы МИД Рубен Рубинян заявил, что Ереван не станет подписывать какой-либо мирный договор «под давлением» Баку, такой сценарий, по его словам, попросту исключен.

Рубинян важно заявляет, что Армения «с удовольствием подпишет документ с Азербайджаном», если Баку признает «статус» Нагорного Карабаха, основанный на «волеизъявлении народа Карабаха».

Отметим, на днях глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предлагает Еревану начать процесс нормализации отношений на основе нерушимости границ и уважения территориальной целостности, опираясь на нормы и принципы международного права.

Minval.az