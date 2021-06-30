Сборная Украины обыграла команду Швеции и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу впервые в своей истории.

Украинцы победили во встрече 1/8 финала со шведами, которая проходила в Глазго. Украинская сборная взяла одолела соперников в дополнительное время со счетом 2:1.

Так, Александр Зинченко открыл счет на 27-й минуте. Шведы отыгрались в конце первого тайма. Судья удалил защитника команды Швеции в дополнительное время, шведы доигрывали матч вдесятером. Победный мяч на 120-й минуте забил Артем Довбик.

Сборная Украины встретится в ¼ финала с англичанами.

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