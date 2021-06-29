В рамках мер контроля, проводимых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), инспекторы агентства проверили карамельный продукт Roshen, произведенный в Украине и импортированный в нашу страну ООО «Azroşen».

Как отметили в агентстве AQTA, из продукта были взяты и исследованы образцы.

В результате проверок было установлено, что количество плесени и дрожжей в 8,3 тонн продукции превышает норму. Установлено, что ввозимый товар не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и непригоден к употреблению.

Minval.az