Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Мячи забили Томаш Голеш (68) и Патрик Шик (80), с четырьмя голами вышедший на второе место в списке бомбардиров Евро. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. На 55-й минуте с поля был удален защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт.

В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0), отмечает ТАСС.

Команды Нидерландов и Чехии в предыдущий раз пересекались на крупном международном турнире в 2004 году, тогда соперники встретились на групповом этапе чемпионата Европы. В том матче победу одержали чехи со счетом 3:2, обе команды вышли в плей-офф и впоследствии стали бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

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