Проект #QadınDediyin, инициированный компанией Azercell и собравший миллионы просмотров в социальных сетях, был отмечен еще одной международной наградой. Проект, который был удостоен нескольких престижных международных наград, на этот раз получил премию «For Bravery» на одном из крупнейших творческих фестивалей Восточной Европы «White Square».

Премия «For Bravery» ежегодно вручается самым смелым проектам, освещающим важные проблемы общества. В этом году фестиваль «White Square» в Минске посетило более 1000 делегатов из более чем 30 стран мира. Их высокая оценка лишний раз подтверждает, что проект #QadınDediyin затрагивает одну из важнейших тем в мире.

Коснувшись такого деликатного вопроса, как защита прав женщин, проект поднимает вопросы существующих стереотипов о представительницах прекрасного пола в нашем обществе и острой необходимости изменения такого подхода. В проекте, ставшим результатом сотрудничества Национального Олимпийского Комитета и Azercell, приняли участие успешные азербайджанские спортсменки, разрушившие эти стереотипы историями своего успеха. Идя к поставленным целям, они доказали, что на пути к развитию, образованию и успеху не существует границ.

Проект, запущенный в прошлом году, вызвал повышенный ажиотаж в социальных сетях. При поддержке инфлюенсеров и блогеров данный проект охватил в общей сложности 3,8 миллиона человек, получив 85% положительных отзывов в социальных сетях. Таким образом, проект #QadınDediyin, ставший одной из самых смелых кампаний в истории рекламы в Азербайджане, сумел привлечь внимание как местного, так и международного сообщества.

Следует отметить, что инициативы Azercell в области КСО неоднократно удостаивались призовых мест на локальных и международных конкурсах. Ранее проект #QadınDediyin получил две крупные награды на фестивале «Red Jolbors» — одном из самых престижных конкурсов в области маркетинга, рекламы и коммуникаций в Центральной Азии.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94%; охват населения страны: 98,7%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

Minval.az