Xırdalan – пивной бренд №1 в стране, полюбившийся потребителям пива за прекрасный вкус и высокое качество. Будучи на рынке более 30 лет, Xırdalan получил признание не только на локальном, но и на международном уровне. Среди наград – золотая медаль конкурса International Beer Challenge в Лондоне, одна из лидерских позиций на конкурсе International Taste Institute в Брюсселе, серебряная медаль среди брендов Carlsberg Group в категории лагер.

Алкогольный состав: 4.8%, экстрактивность сусла: 11%.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от Баку. Производственная мощность предприятия — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 250 человек и более 3000 рабочих мест создано в смежных отраслях (поставщики, розничная торговля, гостиничный сектор). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 60 млн AZN. Годовая сумма налоговых платежей в бюджет — около 30 млн AZN. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Балтика, Əfsanə, Kronenbourg 1664 Blanc, Seth&Riley’s Garage и пр.

23 июня состоялась онлайн-конференция с представителями азербайджанских СМИ, в которой участвовали директор по маркетингу ООО Carlsberg Azerbaijan Яна Сливка и руководитель департамента по корпоративным отношениям Carlsberg Azerbaijan Лала Афанди. Известный историк и непревзойденный гид по Баку Фуад Ахундов провел для участников онлайн-конференции экскурс в историю происхождения и становления пивоваренного дела в Азербайджане.

В ходе пресс-конференции было рассказано о том, что в 2019 году Сarlsberg Azerbaijan инициировал локализацию пивоваренного ячменя совместно с компанией AzerSheker. Успешные результаты лабораторных исследований позволили масштабировать проект, и уже в 2022-2023 годах компания планирует полностью перейти на локальный ячмень.

Кроме того было отмечено, что 2 дня назад стартовал сбор урожая пивоваренного ячменя в рамках проекта по локализации сырья. После соответствующих лабораторных анализов компания надеется с гордостью представить Xırdalan, сваренный из азербайджанского ячменя.

Неповторимый дизайн

Хırdalan предстал в сезоне 2021 года обновленным. Потребители смогли оценить современную стильную этикетку в сочетании с неизменно высоким качеством продукта. В новом дизайне органически сочетаются мировые тренды оформления пивных брендов, дополненные национальными элементами. Рондель, в который вписан логотип, колосья и детали геральдики являются частью мировой пивной классики. Верхняя часть логотипа повторяет форму консолей в облицовке бакинских зданий времен нефтяного бума, узоры созданы по мотивам народного творчества. Ключевой находкой стал элемент в виде симурга в пламени, который превосходно подчеркивает, что бренд Xırdalan создан в Азербайджане – стране огней.

Помимо рестайлинга, бренд выпустил улучшенные современные ПЭТ-бутылки 1.5L и 2.0L, которые повторяют силуэт стеклянных и позволяют быстрее находить любимое пиво на полках.

Еще один сюрприз для любителей пива был связан с расширением линейки продуктов.

Рост популярности

В 2019 году на рынке Азербайджана появился Xırdalan Non-filtered, который очень быстро стал популярным. Ошеломительный успех стал сигналом к поиску новых предложений. Опираясь на предпочтения потребителей, спустя почти два года бренд представляет Xırdalan Premium Dark, который можно попробовать в ресторанах и пабах.

Xırdalan Premium Dark –это темное пиво с карамельными нотками, хмелевой пряностью и богатым ароматом. Полнота вкуса настоящего темного пива сочетается со свежестью и легкостью лагера.

Таким образом, бренд Xırdalan объединил в себе 3 ключевых вида лагера, актуальных в современном пивоварении: классический, нефильтрованный лагер – и новинку – темный лагер Xırdalan Premum Dark.

Minval.az