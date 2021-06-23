Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Minval.az