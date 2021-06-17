Международная политическая жизнь кипит. За последние дни прошел саммит НАТО, в рамках которого состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Джо Байденом, подписание Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, переговоры между президентами США и России в Швейцарии.

Свою оценку последним событиям в беседе с азербайджанским интернет-порталом Caliber.Az дает турецкий политолог, профессор Университета «Сютчу Имам» в Кахраманмараше Тогрул Исмайыл.

— Как вы оцениваете итоги встречи лидеров Турции и США на полях саммита НАТО? Особых прорывов, по мнению большинства наблюдателей, не было. При этом Реджеп Тайип Эрдоган показал, что Турция имеет свое видение развития страны.

— Западная пресса слишком преувеличивала значение этой встречи, как и ожидания от нее. Конечно, первые переговоры лидеров Турции и США на саммите НАТО важны и для Анкары, и для Вашингтона. Турция является очень серьезным игроком, без которого США мало что могут сделать в регионе. Но я ожидал именно того, что случилось: нормальная встреча, стороны обменялись мнениями.

Сложности между США и Турцией — это не новость, определенные трения начались еще в начале 90-х, когда Америка активно вошла в ближневосточный регион. За одну встречу разрешить все многосторонние, многовекторные проблемы, конечно же, невозможно. Но дальше пойдет процесс на уровне соответствующих органов.

В последние годы США пытались давить на Турцию потому, что Анкара ведет политику, исходящую из ее собственных интересов. Вашингтону это не всегда нравится.

— Анкара показала, что не приемлет давления. Например, по тем же российским комплексам С-400 Турция вновь заявила, что не собирается отказываться от сделки…

— Естественно, это вызывает обеспокоенность Запада. Представьте, что раньше была послушная Турция, выполнявшая все указания. А теперь страна проводит самостоятельную политику.

Отдельно хочу сказать по С-400. Исходя из норм международного права, да и соглашения с НАТО, Турция имеет полное право покупать любое необходимое ей вооружение. Приобретение зенитной ракетной системы у России — это коммерческая сделка. И хочу отметить, что Турция уже купила эти комплексы, так о каком расторжении торгового контракта сейчас может идти речь? Со стороны может показаться, что американцы поздно проснулись, но на мой взгляд, США просто ждали момента, чтобы использовать С-400 как политический рычаг давления.

— Другая важная тема — Карабах. После саммита НАТО президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что справедливость в Карабахе, хоть и с запозданием, но восторжествовала. Затем турецкий лидер приехал в Азербайджан, была подписана Шушинская декларация…

— …Подписание этой декларации означает новый этап в отношениях между Азербайджаном и Турцией. В том, что документ подписан в Шуше — много символизма, ведь армянские реваншисты в своей пропаганде объектом выбрали именно этот город.

Хочу напомнить, что по Карсскому договору Турция несет ответственность за безопасность Нахчывана. И символизм подписания Шушинской декларации в том, что можно говорить и о своего рода турецких гарантиях и для Шуши.

Кроме того, надо особо отметить, что освобожденные от оккупации азербайджанские территории впервые посетил глава другого государства. Да, дружественного, да, союзного, но факт остается фактом. И в этом есть символизм. Турция — серьезное государство, член НАТО. Так что любые реваншистские попытки Армении обречены на провал.

Я не хочу делать упор только на военную составляющую. В Шушинской декларации говорится о социально-экономическом, гуманитарном сотрудничестве, Зангезурском коридоре. Будут укрепляться связи между нашими диаспорами, а также отношения внутри всего тюркского мира. Все это очень важно.

Лидеры Азербайджана и Турции протянули руку мира соседям, в том числе и Армении, предложили совместное сотрудничество всех шести государств региона (Азербайджан, Турция, Грузия, Россия, Иран, Армения). Сейчас союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией еще не на том уровне, как у России и Беларуси, но сделан большой шаг.

— Реакция России на визит президента Турции и подписание Шушинской декларации не была негативной, как это прогнозировали отдельные российские проармянские пропагандисты. Это было ожидаемым?

— Я думаю, да. У Азербайджана хорошие отношения с Россией, да и у Турции — неплохие, общий язык даже в критических ситуациях Анкара и Москва всегда находят. Времена меняются, как и интересы государств. Сегодня Азербайджан и Турция дают России больше положительного, в отличие от Армении, которая все время что-то требует, капризничает, пытается перебросить свои проблемы на Москву или ОДКБ. При этом в РА практически нет образования на русском языке, РФ называют врагом, обсуждают уход на Запад.

Minval.az